Норильскую авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Китая

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпанию «NordStar» оштрафовали на 100 тыс. рублей за 13-часовую задержку рейса из китайского аэропорта Санья в Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно проверке, 7 июля 2017 года авиакомпания не предоставила резервное воздушное судно в аэропорту Саньи, нарушив условия лицензии. Причины задержки рейса в сообщении не уточняются.

В отношении авиаперевозчика было возбуждено административное дело. Постановление о штрафе вынес мировой судья участка № 50 в Железнодорожном районе Красноярска.