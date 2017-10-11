Норильскую авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Китая
Рейс «Санья-Красноярск» задержали на 13 часов.
Рейс «Санья-Красноярск» задержали на 13 часов.
Авиакомпанию «NordStar» оштрафовали на 100 тыс. рублей за 13-часовую задержку рейса из китайского аэропорта Санья в Красноярск. Об этом сообщили в
Согласно проверке, 7 июля 2017 года авиакомпания не предоставила резервное воздушное судно в аэропорту Саньи, нарушив условия лицензии. Причины задержки рейса в сообщении не уточняются.
В отношении авиаперевозчика было возбуждено административное дело. Постановление о штрафе вынес мировой судья участка № 50 в Железнодорожном районе Красноярска.
Отметим, что «NordStar», одна из крупнейших авиакомпаний Сибири, связывает рейсами более 30 городов, в том числе Норильск, Красноярск, Новосибирск и Томск. По данным Росавиации, она входит в 20-ку крупнейших авиакомпании в России по перевозке пассажиров и грузов.