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08:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Норильскую авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Китая

Рейс «Санья-Красноярск» задержали на 13 часов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпанию «NordStar» оштрафовали на 100 тыс. рублей за 13-часовую задержку рейса из китайского аэропорта Санья в Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно проверке, 7 июля 2017 года авиакомпания не предоставила резервное воздушное судно в аэропорту Саньи, нарушив условия лицензии. Причины задержки рейса в сообщении не уточняются.

В отношении авиаперевозчика было возбуждено административное дело. Постановление о штрафе вынес мировой судья участка № 50 в Железнодорожном районе Красноярска.

Отметим, что «NordStar», одна из крупнейших авиакомпаний Сибири, связывает рейсами более 30 городов, в том числе Норильск, Красноярск, Новосибирск и Томск. По данным Росавиации, она входит в 20-ку крупнейших авиакомпании в России по перевозке пассажиров и грузов.

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