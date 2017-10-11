Гостиничный комплекс с казино и аквапарком начнут строить в ноябре в Приморье

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Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

Фундамент для гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok, который ранее был известен как «Маяк», начнут закладывать в ноябре. Камбоджийский инвестор Naga Corp Ltd готовится приступить к устройству свайного поля и закладке фундамента на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». На площадку, куда уже завезена техника, оборудование и материалы, начали прибывать первые рабочие, сообщила ИА PrimaMedia главный специалист по работе с инвесторами и СМИ АО «Корпорация развития Приморского края» София Коротина.

В рамках реализации первой фазы объекта Naga Vladivostok планируется создать гостиничный комплекс, зону казино и конференц-зал.

«Для ведения работ на площадку уже завезены четыре мобильных бурильных установки, необходимые для ведения свайных работ. К концу октября ожидается приезд 30 рабочих специалистов. В первую декаду ноября, как только свайщики получат разрешение на работу, начнется устройство свайного поля для здания отеля. Мы ожидаем завершения этих работ к концу декабря», — рассказал представитель девелопера.

В Корпорации отметили, что работы по закладке фундамента строители намерены завершить в марте 2018 года.

«Закладка фундамента для казино и конференц-зала будет производиться с наступлением весны. Полностью установить сваи и заложить фундамент для всех объектов планируется к концу марта следующего года. По словам инвестора, в настоящее время они не ожидают каких-либо задержек, поэтому, как только рабочие начнут прибывать на площадку, строительство пойдет достаточно гладко и быстро», — добавил Андрей Фоломеев.

Напомним, что уже в конце 2018 года резидент планирует завершить строительство здания отеля, а запустить работу всего развлекательного комплекса — в 2019 году. На строительство первого этапа выделено почти 70 млн долларов, общая сумма инвестиций в проект в Приморском крае составляет 350 млн долларов США. Завершить создание развлекательного комплекса Naga Vladivostok в полном объеме инвестор планирует к 2021 году.

По данным резидента, на весь период строительства первой фазы на участке будет задействовано порядка 300 рабочих и несколько десятков единиц строительной техники.

Как рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, на территории комплекса «Naga Vladivostok» появятся первые объекты неигрового сегмента, которые станут местом для отдыха туристов, не играющих в казино.

«В концепции нового комплекса будет сделан большой акцент именно на развлекательный спектр услуг. В дальнейшем на его территории будет действовать открытый бассейн, также будет создан аквапарк, который станет местом как индивидуального, так и семейного отдыха. Уже на первом этапе мы увидим многоцелевой концертный зал площадью 2 тысячи кв. метров. Кроме того, комплекс будет единственным объектом, который находится на берегу моря, а это также будет способствовать развитию пляжного отдыха, организации яхт-прогулок, вечеринок и многого другого», — рассказал Константин Шестаков.

Как сообщалось ранее, на первом этапе объект «Naga Vladivostok» представит собой одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс, в котором будет создана гостиница на 279 номеров, а также казино и многоцелевой концертный зал. Общая площадь объекта составит почти 55 тысяч кв. метров.

Отметим, что первый четырехэтажный гостиничный комплекс с казино Tigre de Cristal имеет площадь 36 тысяч кв. метров. На его строительство было потрачено 172 млн долларов США.