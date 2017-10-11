В Омск прибыла первая партия новых автобусов
18 машин доставили в город.
18 машин доставили в город.
Первая партия новых автобусов прибыла в Омск. Об этом сообщает
18 автобусов «Паз Вектор» приехали в Омск накануне. Это первая партия транспорта, которую муниципалитет приобрёл на условиях лизинга. Всего куплено 30 автобусов: сборка 12 оставшихся уже завершается на заводе производителе.
«Это автобусы средней вместимости. Как показало исследование маршрутной сети, проведенное специалистами
Вместимость каждого автобуса — 64 пассажира. Машины оснащены автоматической коробкой передач и мощным дизельным двигателем. Также установлены внутрисалонные табло и внешние рейсоуказатели.
Все машины имеют особое навигационные оборудование, совместимое с действующей в городе автоматизированной системой диспетчерского управления пассажирскими перевозками.