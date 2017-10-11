В Омск прибыла первая партия новых автобусов

Первая партия новых автобусов прибыла в Омск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

18 автобусов «Паз Вектор» приехали в Омск накануне. Это первая партия транспорта, которую муниципалитет приобрёл на условиях лизинга. Всего куплено 30 автобусов: сборка 12 оставшихся уже завершается на заводе производителе.

«Это автобусы средней вместимости. Как показало исследование маршрутной сети, проведенное специалистами Санкт-Петербургского университета, в Омске не хватает именно таких машин. Поэтому и было принято решение приобретать соответствующий подвижной состав. Эти автобусы экономичны, надежны, удобны, отвечают современным экологическим требованиям. На них предоставляется гарантия, срок которой составляет 24 месяца, или 100 000 километров пробега», — отметил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Вместимость каждого автобуса — 64 пассажира. Машины оснащены автоматической коробкой передач и мощным дизельным двигателем. Также установлены внутрисалонные табло и внешние рейсоуказатели.