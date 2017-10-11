Тепло во все дома Троицка придет к вечеру в четверг

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, на данный момент специалисты приступили к вводу основной магистрали диаметром 700 миллиметров и переключению с резервной теплотрассы. Продлится этот процесс до 13 часов. Затем будут включены центральные тепловые пункты и второй насос на главной насосной. Все эти действия позволят завтра к вечеру подать тепло.

После этого, планируется настройка гидравлических режимов в городе.