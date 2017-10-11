Тепло во все дома Троицка придет к вечеру в четверг
В дома всей центральной части Троицка (Челябинской области) тепло дадут в четверг вечером.
В дома всей центральной части Троицка (Челябинской области) тепло дадут в четверг вечером.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
После этого, планируется настройка гидравлических режимов в городе.
Как уже сообщало агентство, в половину из 194 многоквартирных домов тепло уже пришло. В каждом третьем доме есть горячая вода и частично тепло (температурный режим не дотягивает до нормативов). Еще 17% домов пока остаются без отопления