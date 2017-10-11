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08:52 (мск), источник: Uralpress.ru

Тепло во все дома Троицка придет к вечеру в четверг

В дома всей центральной части Троицка (Челябинской области) тепло дадут в четверг вечером.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, на данный момент специалисты приступили к вводу основной магистрали диаметром 700 миллиметров и переключению с резервной теплотрассы. Продлится этот процесс до 13 часов. Затем будут включены центральные тепловые пункты и второй насос на главной насосной. Все эти действия позволят завтра к вечеру подать тепло.

После этого, планируется настройка гидравлических режимов в городе.

Как уже сообщало агентство, в половину из 194 многоквартирных домов тепло уже пришло. В каждом третьем доме есть горячая вода и частично тепло (температурный режим не дотягивает до нормативов). Еще 17% домов пока остаются без отопления из-за нехватки объемов теплоносителя и давления в сетях.

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