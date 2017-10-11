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08:18 (мск), источник: Podrobno.uz

Безработным в Узбекистане заплатят не больше 750 тысяч сумов в месяц за общественные работы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Максимальна зарплата безработных узбекистанцев, привлекаемых на оплачиваемые общественные работы, составит всего 748 тысяч сумов с копейками в месяц.

Источник: Podrobno.uz

Правительство Узбекистана на днях утвердило положение о порядке организации оплачиваемых общественных работ. Согласно данному документу, месячная зарплата участников общественных работ не должна превышать пятикратного размера минимальной заработной платы (1 МРЗП — 149 775 сумов).

При организации работ бюджетными структурами все расходы по оплате труда покроет Фонд общественных работ Узбекистана. Если же они инициированы предпринимателями или негосударственными некоммерческими организациями, то фонд будет возмещать до 50% расходов.

Безработных будут привлекать на благоустройство различных территорий, ремонт объектов жилищного фонда, улиц, дорог и тротуаров, ирригационных и мелиоративных сетей, сезонные сельскохозяйственные работы, включая заготовку, хранение и переработку сельхозпродукции, уход за инвалидами, престарелыми и больными, строительство и реконструкцию различных объектов.

Напомним, что привлечение незанятого населения в качестве эксперимента уже осуществляется с 1 октября 2017 года в одном районе Каракалпакстана и каждой из областей, а также в Ташкенте. С 1 января 2018 года эта практика поэтапно начнет действовать по всей республике.

Министерство финансов в 2017 году выделит Фонду общественных работ для оплаты труда работников 84 миллиарда сумов, а в 2018 году — 714 миллиардов сумов.

Физические лица, привлекаемые к общественным работам, освобождены от налога на доходы.

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 Безработным в Узбекистане заплатят не больше 750 тысяч сумов в месяц за общественные работы
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