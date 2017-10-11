В Невьянске без тепла остаются 15 домов и соцобъекты
До 20 октября.
До 20 октября.
Жители Невьянска продолжают мерзнуть. Без тепла остаются 15 пятиэтажек и
Как сообщили «Уралинформбюро» в
По состоянию на сегодня, воспитанники детсада определены в ближайшие садики, ученики младших классов обучаются дома, старшеклассники — в школе по расписанию. Часть воспитанников
Как ранее сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, проблемный запуск тепла в Невьянске связан с ремонтом чугунной теплотрассы на улице Чапаева: «Там проложена чугунная теплотрасса. Если по ней пошла трещина, надо менять большой участок. Были выделены допсредства из резервного фонда, чтобы заменить весь участок теплотрассы».
Правительство области выделило из резервного фонда 6 миллионов рублей для ускорения ремонтных работ. Однако прогноз главы ведомства, что остающиеся без тепла дома нагреются к 5 октября, не сбылся.