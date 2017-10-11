В Невьянске без тепла остаются 15 домов и соцобъекты

Источник: УралИнформБюро

Жители Невьянска продолжают мерзнуть. Без тепла остаются 15 пятиэтажек и социально-значимые объекты: школа, детсад и социально-реабилитационный центр для детей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ориентировочно работы по ремонту теплотрассы должны завершиться к 20 октября 2017 года.

По состоянию на сегодня, воспитанники детсада определены в ближайшие садики, ученики младших классов обучаются дома, старшеклассники — в школе по расписанию. Часть воспитанников социально-реабилитационного центра размещена в детском доме «Таватуй», остальные дети размещены у сотрудников учреждения.

Как ранее сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, проблемный запуск тепла в Невьянске связан с ремонтом чугунной теплотрассы на улице Чапаева: «Там проложена чугунная теплотрасса. Если по ней пошла трещина, надо менять большой участок. Были выделены допсредства из резервного фонда, чтобы заменить весь участок теплотрассы».