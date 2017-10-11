Участок Березники-Соликамск — дорога на перспективу

Источник: Вести - Пермь

Четыре полосы без пересечения и транспортные развязки. Таким будет финал реконструкции участка дороги Березники-Соликамск. Этот проект рассчитан на 3 года и стоит 900 млн рублей. Что уже сделано и причем здесь новый промышленный гигант Прикамья?

С учётом появления такого промышленного гиганта, как Усольский калийный комбинат, новую магистраль называет дорогой «на перспективу».

Проект предполагает реконструкцию 4 км участка Березники-Соликамск, который привыкли видеть в двухполосном исполнении. Этого, по словам местных жителей, здесь недостаточно: при обгонах часто случаются аварии.

Пётр Ковалёв, заместитель генерального директора компании «Химспецстрой»: «Дорога будет иметь две полосы в каждом направлении, без встречных пересечений. Левый поворот будет выполняться через транспортную развязку».

Отсюда хорошо видно и старую, и часть новой дороги, которую строят более ровной, чтобы те же обгоны были безопаснее. Что было и что стало, ощущается на стыке. А чтобы это почувствовали автомобилисты, обновлённый фрагмент планируют открыть к зиме.

Строительство рассчитано на три года, сумма вложений 990 млн рублей. В этом году строители планировали переустроить коммуникации, однако успели взяться и за дорожную одежду. В итоге выполнили план на 120%.

Небывалыми региональный Минтранс называет и объёмы финансирования дорожных строек по всему краю — впервые 12 млрд рублей. Для сравнения в году минувшем было 8 млрд. Работы на крупнейших объектах контролирует глава региона Максим Решетников.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края, отмечает: «По муниципальным дорогам объём выполненных работ составляет порядка 98%. Это неплохой результат. Сейчас ещё проведём проверку качества выполняемых работ. Процент освоения по региональным дорогам — также порядка 98%».