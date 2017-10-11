Жителей столицы Башкирии приглашают на сельхозярмарки

Источник: Башинформ

В Ленинском районе столицы Башкирии сельхозярмарки пройдут на двух площадках. Первая будет обустроена на территории разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по улице Султанова, вторая — на площадке перед сквером волна по улице Ахметова (микрорайон Затон).

«Жителям и гостям города предложат качественную, экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, как от крупных сельхозтоваропроизводителей, так и личных подсобных хозяйств. Желающие смогут пополнить запасы из свежих овощей, фруктов, грибов и ягод», — рассказали организаторы.

Ярамарки начнут свою работу в 10 часов утра. Завершается торговля овощами, медом и ягодами в 16 часов.