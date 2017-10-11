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09:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителей столицы Башкирии приглашают на сельхозярмарки

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В эту субботу, 14 октября, уфимцев снова ждут за покупками свежего урожая.

Источник: Башинформ

В Ленинском районе столицы Башкирии сельхозярмарки пройдут на двух площадках. Первая будет обустроена на территории разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по улице Султанова, вторая — на площадке перед сквером волна по улице Ахметова (микрорайон Затон).

«Жителям и гостям города предложат качественную, экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, как от крупных сельхозтоваропроизводителей, так и личных подсобных хозяйств. Желающие смогут пополнить запасы из свежих овощей, фруктов, грибов и ягод», — рассказали организаторы.

Ярамарки начнут свою работу в 10 часов утра. Завершается торговля овощами, медом и ягодами в 16 часов.

Напомним, в прошлые выходные, по данным министерства сельского хозяйства Башкирии, в Уфе купили 27,3 тонны меда, более 355 тонн овощей и 749 тонн картофеля.

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