В стране созданы дополнительные условия для самозанятости

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По поручению Президента Правительство вместе с бизнес-сообществом, депутатами и экспертами подготовило внушительный пакет документов, принятие которых кардинально поменяет бизнес-среду. По правде говоря, столь слаженное взаимодействие между властью и бизнесом оставляет приятное впечатление.

Да и как иначе, ведь конечная цель этой работы одна — рост экономики и благосостояния людей. Существенные налоговые послабления, снятие ненужных барьеров и упрощение административных процедур, упорядочение контрольной деятельности — это то, чего давно ждали предприниматели. Государство делает большой шаг навстречу бизнесу, а взамен ждет от него большей социальной ответственности и большего вклада в экономику.

Практически все предложенные инициативы Президент поддержал и уже поставил свою подпись под некоторыми документами. В частности, расширены возможности для физлиц заниматься экономической деятельностью без регистрации ИП. Приняты указы о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания, о налоговом консультировании. И вот теперь к ним добавились указы О развитии агроэкотуризма и Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности.

ФАКТ

Отныне граждане, имеющие земельные участки в сельской местности, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, вправе заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих участков. И, наверное, самая долгожданная новость: агроусадьбы смогут проводить банкеты, свадьбы, юбилеи, корпоративы и другие торжества без дополнительного налогового бремени.

КОММЕНТАРИЙ

Председатель правления Белорусского общественного объединения Отдых в деревне Валерия Клицунова принятие указа назвала мудрым политическим решением:

— Получили поддержку люди, которые связали свою жизнь с агротуризмом и вложили много денег в свое дело. Кроме того, указ привлечет новых инвесторов в этот бизнес. Наверняка станет больше молодежи, желающей зарабатывать на агроэкотуризме, привнести сюда новые идеи, творчество. Оказывая сопутствующие услуги, проводя массовые мероприятия, например, свадьбы, презентации, юбилеи, агроусадьбы смогут зарабатывать деньги не только в сезон. Все это придаст импульс для развития деревни, будет содействовать увеличению занятости сельского населения, повысит туристическую привлекательность страны. Думаю, можно пойти еще дальше и включить агроусадьбы в перечень объектов для временного проживания командированных сотрудников с оплатой расходов за аренду такого жилья по месту работы. Есть тут и еще один момент. Многие массовые мероприятия в агроусадьбах проводятся сегодня на основе белорусской культуры. То есть налицо популяризация белорусского языка, национальной кухни, традиций, а это путь к самоидентификации, поиску своих корней.

ФАКТ

Новый указ Президента расширяет список видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Сюда включены все виды творчества на основе ручного труда. Кроме того, народные мастера получили право продавать свой товар не только на ярмарках и выставках, но и в мастерских, а также рекламировать свои изделия в интернете.

КОММЕНТАРИЙ

Депутат Палаты представителей Национального собрания Валерий Бороденя:

— По-моему, новый указ будет хорошим стимулом для вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность. Если человек что-то умеет делать руками и делает это хорошо, надо предоставить ему все возможности заработать и продать свою продукцию, в том числе через интернет. Не вижу в этом никакой проблемы. Ведь в ремесленной деятельности нет никаких рисков, она не несет общественной опасности. Главное, чтобы люди помнили о социальной ответственности, платили налоги и не уходили в тень.

Бизнес на свежем воздухе

Как скажутся новые правила работы в сфере агротуризма на развитии регионов? Например, на Могилевщине сегодня 196 агроэкоусадеб. Есть районы-лидеры, в каждом из которых их более 20: Быховский, Бобруйский, Осиповичский, Могилевский. То есть сельский туризм и до сих пор развивался хорошо. Но отдельные нюансы все же тормозили процесс.

— Все оттого, что некоторые услуги владельцев усадеб не были прописаны на законодательном уровне, — объясняет председатель общественного Совета по развитию агроэкотуризма Могилевской области Сергей Кулягин. — Например, у контролирующих органов возникали претензии по поводу организации в усадьбах свадеб и банкетов. Мол, на каком основании? В собственном доме хозяин целый автобус гостей разместить не мог, как и построить на своей территории домики для ночлега иногородних. Теперь владельцы агроэкоусадеб имеют право возводить гостевые домики, не подлежащие включению в жилфонд.

Появилась возможность предоставлять туристам и другие услуги: подвоз личным транспортом, катание на лодках… И это тоже дает возможность агробизнесу расти и развиваться. Не секрет, что для хозяев усадеб из глубинки этот вид деятельности — основной источник дохода. Чем больше у них клиентов, тем лучше. Опять же, плюс от развития этой отрасли не только частнику, но и всему району. Его инфраструктура благодаря агроэкотуризму получает дополнительное развитие, появляются новые фестивали, ярмарки, бренды, что тоже привлекает гостей.

Кулягин уверен: новый указ послужит хорошим стимулом для его коллег. Его собственная усадьба — Фальварак Лазенькi, что в 25 километрах от Могилева, уже несколько лет принимает посетителей. Недавно совместно с Могилевоблтуристом разработали новый маршрут Там, на неведомых дорожках. Гостям предлагают посетить Чертово болото, поклониться дереву любви и дереву счастья. По словам владельца усадьбы, вскоре откроют и новые объекты: