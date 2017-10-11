В Прикамье снижены ставки на микрозаймы с господдержкой

Напомним, по поручению главы Прикамья Максима Решетникова в регионе формируется стратегия развития малого и среднего предпринимательства на ближайшие годы, устанавливающая наличие сервисного набора услуг для бизнеса, в том числе государственного микрофинансирования. Государственная поддержка позволяет получить доступ к заемным средствам предпринимателям, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населённого пункта).

Как сообщает Минпромторг Прикамья, в «Микрофинансовой компании Пермского края» ставки снижены сразу для трех видов предпринимателей.

Для юридических лиц, зарегистрированных в моногородах, территориях опережающего развития, районах края, приравненных к Крайнему Северу, устанавливается ставка на микрозайм «Приоритетный» на уровне 7% годовых вне зависимости от срока предоставления.

Предприниматели реального сектора экономики, сельхозтоваропроизводители, сельскохозяйственные кооперативы, а также занятые в сфере разработки компьютерного программного обеспечения могут получить кредит на уровне 8% годовых.

По микрозайму «Универсальный» устанавливается ставка 9% годовых, по иным формам господдержки будет действовать ставка в диапазоне 9−10% годовых.

Кроме того, сокращен и пакет документов на получение государственного займа. Из перечня исключены четыре документа, подтверждающие право собственности на имущество. Также увеличен срок транша по микрозаемной линии. Теперь предприниматель самостоятельно устанавливает срок возврата транша.

Узнать подробнее, как получить микрозайм с господдержкой, можно на сайте «Микрофинансовой компании Пермского края».

Всего в Прикамье мерами господдержки для бизнеса уже воспользовались 1600 предпринимателей на общую сумму более 1,2 млрд руб.