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10:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Меньше мясных и молочных продуктов стали производить в Хабаровском крае

Предприятиям не хватает местного сырья.

На предприятиях Хабаровского края снизился объем производства мясных и молочных продуктов. Такая ситуация сложилась из-за нехватки местного сырья. Об этом заявила представитель комитета потребительского рынка во время заседания в правительстве региона, сообщает портал «Губерния».

«[Наблюдается] снижение объемов производства продукции, зависимой от сырья сельскохозяйственных товаропроизводителей края. Прежде всего речь идет о [мясных изделиях] из субпродуктов: снижение — на 71,6% к прошлому году. Причины — полная остановка в октябре прошлого года “Хабаровского бройлера”, а также сложная финансовая ситуация и снижение поголовья свиней на сельскохозяйственном предприятии “Агроэнерго”», — рассказала заместитель председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Ксения Халимонова.

По ее словам, в крае также стали выпускать меньше молочных продуктов. Одна из причин — нехватка сырого молока. В частности, объемы производства снизил Переяславский молочный завод. В то же время комбинат детского питания «Молочный край», в отличие от своих конкурентов, показывает положительную динамику.

«Производство хлебобулочных изделий с начала года снизилось на 4,7%, но это нормальная тенденция последних лет. Она связана со снижением доли хлебобулочных изделий в рационе питания населения и перераспределением объемов производства с крупных хлебозаводов на малые предприятия, которые прямо не учитываются органами статистики», — отметила Ксения Халимонова.

Чтобы исправить ситуацию, комитет разработал план комплексного развития отрасли до 2022 года. За это время чиновники намерены привлечь почти 2,4 млрд рублей инвестиций, увеличить количество местного сырья и объемы производства продуктов. Кроме того, программа предусматривает строительство новых торговых центров, где можно будет купить продукцию местных производителей.

В правительстве напомнили, что для продвижения товаров краевых предприятий в регионе действует проект «Наш выбор 27». К нему присоединились уже 102 производителя.

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