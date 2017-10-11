Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ, сообщившее о смерти Хворостовского, сделало заявление
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Боевик ИГИЛ случайно снял момент своего уничтожения - кадры
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Названы самые «культурные» города России
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15Стрельба в Лас-Вегасе
10:07 (мск), источник: Вести Приморье

Отопительный сезон начался ещё в пяти муниципалитетах Приморья

Сейчас отопление подаётся в Красноармейском, Кировском, Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, а также в Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске. Н асегодня в крае уже запущено 45 котельных, которые отапливают 107 объектов соцкульбыта и 120 жилых домов.

Подача тепла в жилые дома и социально значимые объекты началась в Пожарском, Ханкайском районах, а также Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске. Такие данные озвучены на еженедельном селекторном совещании с главами муниципалитетов по подготовке и прохождению отопительного сезона в Приморье.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, сейчас отопление подаётся в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске. На сегодняшний день в крае уже запущено 45 котельных, которые отапливают 107 объектов соцкульбыта и 120 жилых домов.

Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов. Кроме этого, созданы необходимые запасы угля и мазута на котельных региона. Так, мазута завезено почти 80 тысяч тонн, угля около 125 тысяч тонн.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017−2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
Четверо украинцев заочно арестованы за атаки на дипучреждения РФ
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь