Отопительный сезон начался ещё в пяти муниципалитетах Приморья

Подача тепла в жилые дома и социально значимые объекты началась в Пожарском, Ханкайском районах, а также Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске. Такие данные озвучены на еженедельном селекторном совещании с главами муниципалитетов по подготовке и прохождению отопительного сезона в Приморье.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, сейчас отопление подаётся в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске. На сегодняшний день в крае уже запущено 45 котельных, которые отапливают 107 объектов соцкульбыта и 120 жилых домов.

Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов. Кроме этого, созданы необходимые запасы угля и мазута на котельных региона. Так, мазута завезено почти 80 тысяч тонн, угля около 125 тысяч тонн.