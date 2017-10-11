Из Омска хотят запустить «бюджетные» рейсы в Краснодар

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее «Азимут» анонсировал рейсы из Омска в Москву по невероятно низкой стоимости в 888 рублей. Однако спрос оказался велик, а билеты уже через неделю подорожали более чем в два раза — до 1888 рублей. А вскоре омичам и вовсе придется летать по стандартному тарифу авиакомпании 3880 рублей — в эту цену входит лишь ручная кладь до 10 кг, а билет при этом невозможно вернуть. Эти цены будут действовать до конца марта.