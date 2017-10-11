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10:16 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска хотят запустить «бюджетные» рейсы в Краснодар

Новая российская авиакомпания-лоукостер «Азимут» планирует в 2018 году запустить рейсы по восьми направлениям из аэропорта Краснодара.

Источник: РИА "Новости"

Первый авиарейс Санкт-Петербург — Краснодар авиакомпания уже опробовала во вторник.

«Эти рейсы будут обеспечивать стыковки. Из Омска можно будет купить билет, например, в Симферополь с пересадкой в Краснодаре», — рассказал ТАСС исполнительный директор «Азимута» Эдуард Теплицкий.

О стоимости билетов на новые направления пока ничего не сообщается.

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее «Азимут» анонсировал рейсы из Омска в Москву по невероятно низкой стоимости в 888 рублей. Однако спрос оказался велик, а билеты уже через неделю подорожали более чем в два раза — до 1888 рублей. А вскоре омичам и вовсе придется летать по стандартному тарифу авиакомпании 3880 рублей — в эту цену входит лишь ручная кладь до 10 кг, а билет при этом невозможно вернуть. Эти цены будут действовать до конца марта.

Компания «Азимут» базируется на аэропорте «Платов» в Ростове-на-Дону. Авиапарк состоит из самолетов Sukhoi Superjet-100 вместимостью от 100 до 103 кресел.

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