Кошмарный рост цен в Молдове: за что граждане стали больше платить

Источник: Sputnik.md

По данным Национального бюро статистики, в сентябре годовая инфляция составила 7,6%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,9% в сравнении с августом этого же года.

Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 1,5% и 0,5%, соответственно), а также ростом тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,5%).

За месяц большего всего подорожали садовые косточковые фрукты, баклажаны, помидоры, кабачки, огурцы, перец, капуста, чеснок, цитрусовые, крестьянское масло, куриные яйца, сметана, мясо и мясные консервы, свинина, мясные изделия и полуфабрикаты, говядина, мясо птицы, молоко, мед.

Что касается непродовольственных товаров, то выросли цены на топливо, одежду, обувь, колготки и носки, а также сигареты. А в категории услуг больше всего подорожали вывоз мусора (Кишинев), курсы иностранных языков, аренда квартир, общепит и т. д.

Рост цен за год

Овощи — 35,8%;

Водоснабжение и канализация — 22,3%;

Фрукты — 18,1%;

Централизованное отопление — 14,1%;

Яйца — 7,5%;

Топливо — 7,7%;

Обувь — 7,3%;

Сахар — 6,4%;

Мясо — 6,2%;

Одежда — 5,7%;

Молоко и молочные продукты — 3,5%;

Хлеб — 0,9%.

Что стало обходиться дешевле?