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10:14 (мск), источник: Sputnik.md

Кошмарный рост цен в Молдове: за что граждане стали больше платить

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Цены в Молдове меняются регулярно, однако в большинстве своем процесс этот происходит не в пользу простого потребителя. Дорожает в Молдове все подряд от еды до услуг, а вот снижение цен наблюдается крайне редко.

Источник: Sputnik.md

По данным Национального бюро статистики, в сентябре годовая инфляция составила 7,6%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,9% в сравнении с августом этого же года.

Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 1,5% и 0,5%, соответственно), а также ростом тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,5%).

За месяц большего всего подорожали садовые косточковые фрукты, баклажаны, помидоры, кабачки, огурцы, перец, капуста, чеснок, цитрусовые, крестьянское масло, куриные яйца, сметана, мясо и мясные консервы, свинина, мясные изделия и полуфабрикаты, говядина, мясо птицы, молоко, мед.

Что касается непродовольственных товаров, то выросли цены на топливо, одежду, обувь, колготки и носки, а также сигареты. А в категории услуг больше всего подорожали вывоз мусора (Кишинев), курсы иностранных языков, аренда квартир, общепит и т. д.

Рост цен за год

  • Овощи — 35,8%;
  • Водоснабжение и канализация — 22,3%;
  • Фрукты — 18,1%;
  • Централизованное отопление — 14,1%;
  • Яйца — 7,5%;
  • Топливо — 7,7%;
  • Обувь — 7,3%;
  • Сахар — 6,4%;
  • Мясо — 6,2%;
  • Одежда — 5,7%;
  • Молоко и молочные продукты — 3,5%;
  • Хлеб — 0,9%.

Что стало обходиться дешевле?

Согласно статистике, за месяц упали в цене виноград, семечковые садовые фрукты, сахарная свекла, арбузы и дыни, экзотические фрукты, морковь, лук и крупы. Подешевели автомобили, мотоциклы, медикаменты, электрические аппараты, холодильники и кондиционеры, а также пассажирские железнодорожные и авиаперевозки, туристические услуги и т. д.

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