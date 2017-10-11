Кошмарный рост цен в Молдове: за что граждане стали больше платить

По данным Национального бюро статистики, в сентябре годовая инфляция составила 7,6%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,9% в сравнении с августом этого же года.
Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 1,5% и 0,5%, соответственно), а также ростом тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,5%).
За месяц большего всего подорожали садовые косточковые фрукты, баклажаны, помидоры, кабачки, огурцы, перец, капуста, чеснок, цитрусовые, крестьянское масло, куриные яйца, сметана, мясо и мясные консервы, свинина, мясные изделия и полуфабрикаты, говядина, мясо птицы, молоко, мед.
Что касается непродовольственных товаров, то выросли цены на топливо, одежду, обувь, колготки и носки, а также сигареты. А в категории услуг больше всего подорожали вывоз мусора (Кишинев), курсы иностранных языков, аренда квартир, общепит и т. д.
Что стало обходиться дешевле?
Согласно статистике, за месяц упали в цене виноград, семечковые садовые фрукты, сахарная свекла, арбузы и дыни, экзотические фрукты, морковь, лук и крупы. Подешевели автомобили, мотоциклы, медикаменты, электрические аппараты, холодильники и кондиционеры, а также пассажирские железнодорожные и авиаперевозки, туристические услуги и т. д.