Автодорожную арку моста в Крым вывели в фарватер Керчь-Еникальского канала
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Автодорожная арка моста через Керченский пролив весом более 5 тысяч тонн перемещена на плавучих опорах с помощью буксиров в фарватер
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Автодорожная арка моста через Керченский пролив весом более 5 тысяч тонн перемещена на плавучих опорах с помощью буксиров в фарватер
Транспортировка автодорожной арки моста через Керченский пролив была начата ранним утром в среду. Движение судов и кораблей в канале Керченского пролива закрыто с шести утра 11 октября на 72 часа.
«Плавучие опоры ранним утром вышли из “ковша” у керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере
Моряки готовят плавсистему к следующему многочасовому этапу — к тому, чтобы завести плавучие опоры с арочным пролетом в створ между фарватерными опорами моста. Это расстояние порядка 300 метров — плавсистему будут «подтягивать» с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Суммарный зазор между аркой и опорами не превысит 65 сантиметров, отметили в инфоцентре.
Конструктивно автодорожная арка отличается от уже установленной железнодорожной: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные канаты толщиной шесть сантиметров закрытой конструкции, изготовленные из высокопрочной стальной проволоки. Пока они не натянуты, поэтому во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы — упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займет проектное положение на фарватере, отметили в инфоцентре.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018.