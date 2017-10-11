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09:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омске начали снимать асфальт с Юбилейного моста

Сегодня, 11 октября, наконец стартовали работы на Юбилейном мосту, который был перекрыт для капремонта еще в полночь с 7 на 8 октября.

Источник: РИА "Новости"

Тогда закрыли движение для транспорта и поставили запрещающие знаки для пешеходов, тем не менее мост оставался доступен для пеших омичей, которые могли свободно прогуливаться по нему. Теперь же мост оградили забором.

Спустя трое суток же на пешеходной части сооружения начали снимать асфальт.

В рамках капремонта предполагается заменить железобетонное пролетное строение на металлическое, тротуарные консоли, перетянуть высокопрочную арматуру, переустроить инженерные сети, а также устранить причины крена фундамента — исключить давление грунта на основание сооружения и оборудовать подпорные стенки.

Работы предполагается выполнить за восемь месяцев, мост будет перекрыт по 30 мая 2018 года.

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