Жители Учалов, Сибая, Кумертау и Мелеуза готовы сменить место жительства ради работы

Источник: Башинформ

Среди таких больше всего оказалось учалинцев — в другой регион переехать готовы 56% этого города. На втором месте — Сибая (54%). Тройку замыкает — Кумертау и Мелеуз (52%).

Далее в рейтинге следуют жители Ишимбая, Нефтекамска, и Благовещенска — 47%. Последней оказала столица Башкирии — из Уфы готовы переехать в другой субъект федерации лишь 30% соискателей.

«Соискатели из всех городов республики схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы — Москва и Санкт-Петербург, солнечный Сочи, столица Татарстана — Казань, а также северные регионы ХМАО и ЯНАО», — уточнили эксперты.