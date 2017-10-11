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09:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Учалов, Сибая, Кумертау и Мелеуза готовы сменить место жительства ради работы

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Исследователи портала HeadHunter проанализировали банк соискателей и выяснили, что каждый третий житель Башкирии готов сменить место жительства ради хорошей работы и заработной платы.

Источник: Башинформ

Среди таких больше всего оказалось учалинцев — в другой регион переехать готовы 56% этого города. На втором месте — Сибая (54%). Тройку замыкает — Кумертау и Мелеуз (52%).

Далее в рейтинге следуют жители Ишимбая, Нефтекамска, и Благовещенска — 47%. Последней оказала столица Башкирии — из Уфы готовы переехать в другой субъект федерации лишь 30% соискателей.

«Соискатели из всех городов республики схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы — Москва и Санкт-Петербург, солнечный Сочи, столица Татарстана — Казань, а также северные регионы ХМАО и ЯНАО», — уточнили эксперты.

Основной причиной переезда жители Башкирии называют заработную плату, престиж компании-работодателя и предоставленное жилье.

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