Более $1 млн пропали из банковской ячейки МФБанка в Москве

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«Накануне в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал о краже из арендованной им банковской ячейки на улице Большая Татарская, д. 38/1, стр. 1. Полицейские установили, что из ячейки пропали принадлежащие ему денежные средства в размере одного миллиона четырехсот долларов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело о краже.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о МФБанке.