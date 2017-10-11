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10:43 (мск), источник: ТАСС

Более $1 млн пропали из банковской ячейки МФБанка в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Неизвестные похитили из банковской ячейки в центре Москвы более 1 млн долларов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, возбуждено уголовное дело о краже.

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«Накануне в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал о краже из арендованной им банковской ячейки на улице Большая Татарская, д. 38/1, стр. 1. Полицейские установили, что из ячейки пропали принадлежащие ему денежные средства в размере одного миллиона четырехсот долларов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело о краже.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о МФБанке.

У Международного фондового банка (МФБанк) 4 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций в связи с крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков. Кроме того, на момент отзыва лицензии банк фактически прекратил деятельность, указывал регулятор.

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