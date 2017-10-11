Новосибирск впервые с 2010 года полностью выполнил норматив по ремонту дорог

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Новосибирские власти впервые за семь последних лет выполнили норматив по ремонту дорог. Сделать это позволила реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД), в рамках которой город получил из федерального и областного бюджетов 800 миллионов рублей.

«Мы отремонтировали 1 млн 300 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия. За семь лет первый раз такое. Это норматив. Мы семь лет назад, в 2010 году, тоже его выполнили, тоже была федеральная программа», — сообщил в среду журналистам директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, что в 2017 году в рамках программы «БКД» Новосибирск получил 480 миллионов рублей из федерального центра, 320 миллионов рублей — из регионального бюджета и 236 миллионов рублей добавлено из бюджета города по условиям софинансирования.