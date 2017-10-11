Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена «скончавшегося» Хворостовского прокляла журналистов
7 полезных осенних продуктов
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов обратился к поклонникам
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
10:55 (мск), источник: ТАСС

Новосибирск впервые с 2010 года полностью выполнил норматив по ремонту дорог

На эти цели город получил из федерального и областного бюджетов 800 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Новосибирские власти впервые за семь последних лет выполнили норматив по ремонту дорог. Сделать это позволила реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД), в рамках которой город получил из федерального и областного бюджетов 800 миллионов рублей.

«Мы отремонтировали 1 млн 300 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия. За семь лет первый раз такое. Это норматив. Мы семь лет назад, в 2010 году, тоже его выполнили, тоже была федеральная программа», — сообщил в среду журналистам директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, что в 2017 году в рамках программы «БКД» Новосибирск получил 480 миллионов рублей из федерального центра, 320 миллионов рублей — из регионального бюджета и 236 миллионов рублей добавлено из бюджета города по условиям софинансирования.

По данным Алексеевского, в 2018 году программа будет продолжена. Общий объем финансирования составит 1 миллиард 46 тысяч рублей: 451 миллион рублей — из федерального, 320 миллионов рублей — из регионального и 275 миллионов рублей — из бюджета муниципалитета. Будет отремонтировано 8 дорог и ликвидированы 9 очагов аварийности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мадрид обдумывает ответ на подписание властями Каталонии декларации о независимости
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
ФСБ задержала мужчину за переписку в мессенджере
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
ГД повысила штраф не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь