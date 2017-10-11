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10:16 (мск), источник: АиФ Иркутск

Все дворы в Приангарье планируется благоустроить к 2022 году

На реализацию приоритетного проекта «Комфортная городская среда» область в следующем году получит более 623 млн рублей из федерального бюджета.

Источник: РИА "Новости"

Более 870 млн рублей планируется направить из федерального и областного бюджета на создание комфортной городской среды в Приангарье в рамках приоритетного проекта. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре «АиФ в ВС» пресс-конференции рассказала начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Елена Рябых. Она напомнила, что с января этого года в Приангарье, как и по всей стране стартовала реализация приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Однако под городской следует понимать территории с определенным уровнем комфорта, которые должны быть созданы во всех муниципальных образованиях, или хотя бы с населением выше тысячи человек, коих в регионе 161.

«Но мы не исключаем работы и в меньших населенных пунктах, — уточнила Елена Николаевна. — Сейчас в проекте участвуют 15 городов Приангарья: Иркутск, Ангарск, Братск, Байкальск, Усолье-Сибирское, Саянск, Свирск, Тулун, Шелехово, Усть-Илимск, Черемхово, Киренск, Зима, Железногорск-Илимский, Нижнеудинск, где выполняются благоустройства 292 дворов, 36 общественных территорий и семи парков».

Отличительной особенностью этого проекта является активное вовлечение граждан в благоустройство территории. Как разъяснила Елена Рябых, проект предусматривает два варианта благоустройства дворов. Минимум, оговоренный проектом, включает в себя освещение, установка лавочек, урн, асфальтирование. Но дополнительно можно еще заполучить детскую, спортивную, контейнерную площадки, стоянку, зону отдыха.

Расширенный список работ могут получить те граждане, которые на своем собрании приняли такое решение, внесли свои заявки в муниципалитет, а также указали, что они готовы принять трудовое участие в реализации благоустройства своего двора. Дворы у домов с «молчунами» также будут облагорожены, но только по минимуму.

«На текущий год на реализацию проекта в Иркутской области из федерального бюджета получено более 469 млн рублей, из областного направлено 231 млн рублей и 97 млн — из местных бюджетов, — рассказал Елена Рябых. — На следующий год предварительно планируется получение из федерального центра 623,8 млн рублей, 250 млн — планируется из областного. В итоге к 2022 году планируется привести к нормам все территории в муниципалитетах региона».

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