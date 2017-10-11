Все дворы в Приангарье планируется благоустроить к 2022 году
На реализацию приоритетного проекта «Комфортная городская среда» область в следующем году получит более 623 млн рублей из федерального бюджета.
На реализацию приоритетного проекта «Комфортная городская среда» область в следующем году получит более 623 млн рублей из федерального бюджета.
Более 870 млн рублей планируется направить из федерального и областного бюджета на создание комфортной городской среды в Приангарье в рамках приоритетного проекта. Об этом на прошедшей сегодня в
«Но мы не исключаем работы и в меньших населенных пунктах, — уточнила Елена Николаевна. — Сейчас в проекте участвуют 15 городов Приангарья: Иркутск, Ангарск, Братск, Байкальск,
Отличительной особенностью этого проекта является активное вовлечение граждан в благоустройство территории. Как разъяснила Елена Рябых, проект предусматривает два варианта благоустройства дворов. Минимум, оговоренный проектом, включает в себя освещение, установка лавочек, урн, асфальтирование. Но дополнительно можно еще заполучить детскую, спортивную, контейнерную площадки, стоянку, зону отдыха.
«На текущий год на реализацию проекта в Иркутской области из федерального бюджета получено более 469 млн рублей, из областного направлено 231 млн рублей и 97 млн — из местных бюджетов, — рассказал Елена Рябых. — На следующий год предварительно планируется получение из федерального центра 623,8 млн рублей, 250 млн — планируется из областного. В итоге к 2022 году планируется привести к нормам все территории в муниципалитетах региона».