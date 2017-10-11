Свердловчане готовы ехать за работой на край света
Из закрытых и моногородов.
Из закрытых и моногородов.
Почти каждый третий житель Свердловской области готов на переезд ради новой работы. Решающими факторами чаще всего являются зарплата, предоставление жилья и интересный для соискателя работодатель, сообщили «Уралинформбюро» в
В основном отправиться на поиски лучшей доли готовы жители закрытых или моногородов. Так, в Новоуральске 40% ищущих работу не прочь поменять место жительства, в Асбесте- 38%, в Краснотурьинске и Качканаре — по 36%.
В Серове, Нижнем Тагиле и
При этом свердловчане сходятся в выборе места для переезда. На первых позициях значатся Москва,
Выборка делалась на основе общего числа резюме с отметкой, что соискатель не против переезда в другой город.