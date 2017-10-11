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10:00 (мск), источник: NewsKo

Глава Перми наградил лучшие предприятия города

Администрация Перми подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов».

Такие соревнования призваны стимулировать рост промышленного производства предприятий, способствовать повышению их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.

В этом году победителями стали 22 крупных предприятия Перми, которые не только достигли высоких производственных показателей, но и приняли активное участие в решении общегородских вопросов. Отбор проводила специально созданная конкурсная комиссия.

Как сообщили в городском департаменте экономики и промышленной политики, в этом году конкурс проводился по 14 номинациям, предприятия оценивались в группах по численности коллектива: до 100 человек, от 100 до 500, от 500 до 2500, свыше 2500 человек. Зачет проводился по номинациям, которые отражают виды экономической деятельности промышленного производства, наиболее распространенные на территории города.

Конкурс — весомая оценка труда коллективов предприятий, которые оказывают влияние на развитие не только промышленного производства, но и города в целом, а также помогают в решении проблем социальной и общественной жизни города.

Церемония награждения состоялась на одном из предприятий-победителей конкурса — АО «Пермский завод «Машиностроитель». В ней приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, его первый заместитель Виктор Агеев, представители профсоюзов, а также руководители крупных предприятий города.

Дмитрий Самойлов поздравил победителей и вручил им дипломы.

«Взаимодействие с промышленными предприятиями для городских властей является одним из системных приоритетов. Это проявляется, в том числе в проведении подобных смотров-конкурсов, ставших традицией. Есть инфраструктурные, благоустроительные и образовательные совместные проекты, которые нас объединяют. К примеру, в Перми восемь уникальных школ, и все они поддерживаются крупными предприятиями», — сказал глава города.

Владимир Ломаев, генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель», отметил, что предприятие очень серьезно относится к решению социальных вопросов.

«Мы сохранили в составе завода профилакторий, клуб, а три года назад открыли спортивный зал, строим многоквартирные дома: два года назад сдали 124-квартирный дом, в этом году закончены все мероприятия по началу строительства 186-квартирного дома. Кроме того, большая работа ведется по улучшению рабочего климата», — рассказал Ломаев.

Напомним, конкурс «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов» проводится ежегодно. Организатором выступает департамент экономики и промышленной политики администрации Перми. Победители конкурса «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов» за 2016 год.

в группе 1 — с числом работающих до 100 человек:

— ОАО «Завод технологического машиностроения» — в номинации «Научные исследования и разработки (в том числе, отраслевые и экспериментальные разработки)».
— ООО «Химический завод фторсолей» — в номинации «Химическое производство (производство химических веществ, красок и лаков, фармацевтической продукции, моющих средств)».
— ООО «ИВЦ — Техномаш» — в номинации «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (в том числе металлических конструкций, резервуаров, котлов, кузнечно —прессовых изделий)».
— АО «Пермглавснаб» — в номинации «Строительство (в том числе здания и сооружения, объекты инфраструктуры)».
— ООО «Закамский автобус-3» — в номинации «Прочие производства».

в группе 2 — с числом работающих от 101 до 500 человек:

— АО «Пермский мукомольный завод» — в номинации «Производство пищевых продуктов, включая напитки».
— ООО «Синергия — Лидер» — в номинации «Производство машин и оборудования (в том числе транспортных средств, двигателей и турбин, трубопроводной арматуры, станков, оборудования специального назначения)».
— Филиал ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро — «Камская ГЭС» — в номинации «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
— АО «ВНИИ «Галургии» — в номинации «Научные исследования и разработки (в том числе, отраслевые и экспериментальные разработки)».
— АО «Завод железобетонных и строительных конструкций № 1» — в номинации «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (в том числе изделий стройиндустрии, изделий из стекла, кирпича, бетона, гипса, цемента)».
— Филиал ООО «Хенкель — Рус» в городе Перми — в номинации «Химическое производство (производство химических веществ, красок и лаков, фармацевтической продукции, моющих средств)».
— ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» — в номинации «Прочие производства».

в группе 3 — с числом работающих от 501 до 2500 человек:

— Пермская печатная фабрика — филиал акционерного общества «Гознак» — в номинации «Целлюлозно—бумажное производство (издательская и полиграфическая деятельность)».
— АО «Сибур—Химпром» — в номинации «Химическое производство (производство химических веществ, красок и лаков, фармацевтической продукции, моющих средств)».
— АО «Пермский научно—исследовательский технологический институт» — в номинации «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (в том числе металлических конструкций, резервуаров, котлов, кузнечно —прессовых изделий)».
— ОАО «СтройПанельКомплект» — в номинации «Строительство (в том числе зданий и сооружений, объекты инфраструктуры)».
— Филиал ООО «ЛУКОЙЛ—Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми — в номинации «Научные исследования и разработки (в том числе, отраслевые и экспериментальные разработки).
— АО «Сорбент» в номинации «Прочие производства».

в группе 4 — с числом работающих свыше 2500 человек:

ООО «ЛУКОЙЛ—Пермнефтеоргсинтез» — в номинации «Производство нефтепродуктов (топлива, масел, продуктов для нефтехимической промышленности)».
— ПАО «ПНППК» — в номинации «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования».
— АО «Пермский завод «Машиностроитель» — в номинации «Производство машин и оборудования (в том числе транспортных средств, двигателей и турбин, трубопроводной арматуры, станков, оборудования специального назначения)».
— Макрорегиональный филиал «Урал» Пермский филиал ПАО междугородной электрической связи «Ростелеком» — в номинации «Информационные технологии».

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