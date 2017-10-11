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09:59 (мск), источник: NewsKo

В Перми подводят первые итоги дорожного ремонта этого года

В Перми за два года отремонтировали 2 млн кв. м дорог.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба пермской мэрии, не было допущено ни одной просрочки при сдаче объектов, все ремонты прошли с высоким качеством; был организован жёсткий контроль над подрядчиками. Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в планах — не просто сохранить темпы этого и прошлого года, но и увеличить их.

Дмитрий Самойлов проинспектировал один из самых масштабных объектов этого года в Перми — Северную дамбу. И хотя официально ремонт на дамбе должен завершиться лишь в сентябре 2018 года, глава города поставил задачу до конца следующей недели привести в порядок один из тротуаров, чтобы пешеходы могли без затруднений передвигаться по дамбе.

«Погода дает 1,5−2 недели, чтобы завершить все дорожные работы в городе. Перед подрядчиками стоит задача до конца следующей недели привести один из тротуаров в порядок, чтобы пешеходы не испытывали дискомфорта», — сказал Дмитрий Самойлов.

Подрядчик доложил, что на данный момент уложено асфальтовое покрытие на большей части тротуара по четной (со стороны Цирка) стороне дамбы. В следующем году планируется узкий участок тротуара выполнить в плитке, а также восстановить чугунное ограждение. Однако чтобы уже этой осенью и зимой пешеходам было удобно передвигаться по дамбе, в течение следующей недели покрытие пешеходной дорожки будет временно снова заасфальтировано.

В целом работы на объекте ведутся с опережением графика. Ещё летом были полностью переустроены подземные коммуникации, уложено асфальтовое покрытие на проезжей части, смонтирована контактная сеть для электротранспорта и рельсошпальная решетка, что позволило точно в срок, 1 сентября, запустить электротранспорт. Сейчас выполняются работы по установке бортовых камней, укладке плит на трамвайных путях, на нечетной стороне подрядчик монтирует подпорную стенку из габионов и обустраивает тротуар.

Дорожный ремонт в этом году движется к своему логическому завершению. В общей сложности в Перми за 2016 и 2017 годы отремонтировано 2 млн кв. м дорожного полотна.

«В планах на будущее у нас не просто сохранить темпы этого и прошлого года, но и увеличить их. В следующем году планируем приступить к таким масштабным работам, как расширение улицы Революции и строительство улицы Строителей. Будем работать и по тем дорогам, которые просят отремонтировать пермяки. Сейчас перечень дорабатывается, и в скором времени будет выложен в открытый доступ», — отметил глава города.

В этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Перми завершён ремонт 18 запланированных дорожных объектов из 19. Жители имели возможность контролировать ход работ с помощью портала «Управляем вместе», созданном по поручению губернатора края Максима Решетникова. Самые крупные из них — это улицы Спешилова, Промышленная, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, автодорога Пермь-Сылва.

В работе еще один объект — дорога на Чусовской водозабор. Она ремонтируется сверх плана за счет сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур. Сейчас подрядчики здесь приступили к укладке верхнего слоя асфальта.

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