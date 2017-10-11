За капремонт не платят более 124 тысяч жителей Омской области
Хроническим неплательщикам разослали досудебные уведомления.
Хроническим неплательщикам разослали досудебные уведомления.
Более 124 тысяч омичей, свыше трёх месяцев не плативших взносы за капитальный ремонт, получат от Фонда капремонта досудебные уведомления. Об этом сообщает региональный Минстрой.
У жильцов, получивших такое послание, есть шанс избежать дополнительных затрат — выплатить весь долг добровольно. На тех, кто проигнорирует уведомление, региональный Фонд капремонта подаст в суд.
Министерство строительства и
— При принудительном взыскании должнику придётся дополнительно заплатить:
Такая судьба ждёт 2354 омичей. Именно столько заявлений о выдаче судебных приказов отослал в суд Фонд капремонта.