За капремонт не платят более 124 тысяч жителей Омской области

Более 124 тысяч омичей, свыше трёх месяцев не плативших взносы за капитальный ремонт, получат от Фонда капремонта досудебные уведомления. Об этом сообщает региональный Минстрой.

У жильцов, получивших такое послание, есть шанс избежать дополнительных затрат — выплатить весь долг добровольно. На тех, кто проигнорирует уведомление, региональный Фонд капремонта подаст в суд.

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— При принудительном взыскании должнику придётся дополнительно заплатить: во-первых, пени (1/300 ставки Центрального банка за каждый день просрочки), во-вторых, судебные издержки регионального оператора и, в-третьих, исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.