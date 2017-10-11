Во всех регионах Узбекистана появятся Центры комплексного обслуживания аграриев

Источник: Podrobno.uz

Это решение на днях утвердил глава государства. Новые центры организуют при районных Советах фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель.

Среди их главных задач — оказание консалтинговых услуг производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе консультирование в правовой, экономической, технологической сферах и содействие в составлении бизнес-планов.

Кроме того, они займутся посредническими услугами в реализации произведенной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, доставкой на договорной основе фермерам и дехканам необходимых материальных ресурсов, семян и саженцев, тары, техники и других средств.

Еще одно важное направление — оказание консультационных услуг по привлечению банковских кредитов, средств и грантов международных и зарубежных финансовых организаций. Не останется в стороне и повышение квалификации аграриев. Центры организуют учебные и практические курсы переподготовки, повышения квалификации по сферам сельского хозяйства.

Не менее важной задачей станет и создание новых кооперационных цепочек среди фермеров и дехкан в производстве, заготовке, хранении, переработке, экспорте сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что на 1 января 2017 года количество действующих фермерских хозяйств в Узбекистане превысило 132 тысячи, дехканских — 4,7 миллиона.