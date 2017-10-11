В Ташкенте при сделках с недвижимостью больше не нужны справки
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Ташкенте, начиная с 11 октября, введён в действие новый порядок сделок с имуществом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Ташкенте, начиная с 11 октября, введён в действие новый порядок сделок с имуществом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В частности, теперь при осуществлении сделок по
На сегодняшний день выдача бумажных справок для
По оценкам экспертов, внедрение межведомственного безбумажного электронного взаимодействия и обмена сведениями позволит в несколько раз сократить количество излишних обращений владельцев недвижимости в районные филиалы «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента», экономя при этом рабочее время и ресурсы.
Введение электронного документооборота также позволило значительно упростить механизм совершения сделок при операциях с недвижимым имуществом, что в дальнейшем приведет к ограничению деятельности всевозможных незаконных посреднических структур на рынке недвижимости.