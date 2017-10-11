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10:36 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте при сделках с недвижимостью больше не нужны справки

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Ташкенте, начиная с 11 октября, введён в действие новый порядок сделок с имуществом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

В частности, теперь при осуществлении сделок по купле-продаже, мене, дарению объектов недвижимости граждане не обязаны предоставлять бумажные справки о составе и принадлежности зданий и сооружений. Вся эта информация будет передаваться нотариальным конторам со стороны Государственного предприятия «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента» путем межведомственного электронного взаимодействия.

На сегодняшний день выдача бумажных справок для купли-продажи, мены, дарения недвижимости со стороны «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента» приостановлена.

По оценкам экспертов, внедрение межведомственного безбумажного электронного взаимодействия и обмена сведениями позволит в несколько раз сократить количество излишних обращений владельцев недвижимости в районные филиалы «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента», экономя при этом рабочее время и ресурсы.

Введение электронного документооборота также позволило значительно упростить механизм совершения сделок при операциях с недвижимым имуществом, что в дальнейшем приведет к ограничению деятельности всевозможных незаконных посреднических структур на рынке недвижимости.

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