В Ташкенте при сделках с недвижимостью больше не нужны справки

Источник: Sputnik

В частности, теперь при осуществлении сделок по купле-продаже, мене, дарению объектов недвижимости граждане не обязаны предоставлять бумажные справки о составе и принадлежности зданий и сооружений. Вся эта информация будет передаваться нотариальным конторам со стороны Государственного предприятия «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента» путем межведомственного электронного взаимодействия.

На сегодняшний день выдача бумажных справок для купли-продажи, мены, дарения недвижимости со стороны «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента» приостановлена.

По оценкам экспертов, внедрение межведомственного безбумажного электронного взаимодействия и обмена сведениями позволит в несколько раз сократить количество излишних обращений владельцев недвижимости в районные филиалы «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента», экономя при этом рабочее время и ресурсы.