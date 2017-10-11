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11:12 (мск), источник: NewsKo

Автодорога «Пермь — Новые Ляды» после капремонта станет на два метра шире

Объект в эксплуатацию введут через год.

Губернатор Пермского края Максим Решетников проверил ход работ на автодороге регионального значения «Пермь — Новые Ляды». Капитальный ремонт объекта должен быть завершен в октябре 2018 года.

В настоящее время выполненный объем работ составляет 43%, ремонт идёт с опережением графика.

«Завершены работы по устройству “дорожной одежды” на участке капитального ремонта протяженностью 2,2 км. Выполняются работы по устройству земляного полотна, основания и покрытия. Переустроены кабели связи и энергоснабжения. Выполнен капитальный ремонт четырёх водопропускных труб из пяти», — рассказал о ходе работ директор подрядной организации ООО «АБЗ № 1» Евгений Негодин. Также он пояснил, что дорожное покрытие на этом участке имеет три слоя: помимо верхнего и нижнего слоев, есть слой износа. Благодаря дополнительному слою трасса прослужит дольше обычного, не требуя ремонта.

Максим Решетников дал поручение заказчику ремонтных работ (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края) рассмотреть возможность асфальтирования обочин в рамках капитального ремонта.

Как пояснил и. о. первого заместителя министра, начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края Михаил Кириллов, в Прикамье такая практика широко не применялась, но возможность её внедрения обсуждается уже довольно давно. «Асфальтирование обочин осуществляется в целях повышения комфорта передвижения участников дорожного движения и для повышения качества эксплуатации дорожного полотна», — прокомментировал Кириллов.

После завершения капитального ремонта автодорог «Пермь — Новые Ляды» будет соответствовать установленным нормам. Если раньше дорога была 6 метров шириной, то после завершения ремонта она станет на два метра шире, появятся переходы на скоростные полосы и карманы для остановки транспортных средств.

В зимний период 2018 года планируется выполнение мероприятий по заготовке инертных материалов для устройства основания и «дорожной одежды» и складирование в приобъектных складах. Активные работы на объекте будут возобновлены при наступлении благоприятных погодных условий в 2018 году. Окончание работ по договору и ввод объекта в эксплуатацию — 31 октября 2018 года.

Напомним, в 2017 году на строительство и ремонт дорог в регионе была направлена рекордная сумма в 11,6 млрд руб., в том числе средства из федерального и регионального бюджетов. В результате, в течение года планируется завершить строительство или реконструкцию более 500 км дорог.

Как отметил Максим Решетников, долгие годы инфраструктура края была недоинвестирована: мало строилось дорог, объектов. Поэтому бюджет будущей трехлетки будет компенсировать этот разрыв. Всего на развитие транспортной системы края в бюджете на 2018−2020 годы предусмотрено порядка 35,6 млрд руб., в том числе на 2018 год — 9,8 млрд руб.

По сравнению с 2017 годом эти расходы увеличены на 1,6 млрд руб. (+20%).

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края

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