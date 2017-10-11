Поволжский нефтехимический кластер «Роснефти» будет создан на базе «Уфаоргсинтеза»

Он отметил позитивный эффект от сотрудничества республики с компанией и рассказал о планах нефтяного гиганта.

— Подписано Соглашение о сотрудничестве Башкортостана с «Роснефтью». Важно, что компания идёт навстречу нашим предложениям о реализации в регионе крупных социальных проектов, а также расширении производственной базы, — сказал Рустэм Хамитов. — На днях «Роснефть» заявила о планах развития Поволжского нефтехимического кластера с центрами в Уфе и Самаре, готовности направить в проект десятки миллиардов рублей.