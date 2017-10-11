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11:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Поволжский нефтехимический кластер «Роснефти» будет создан на базе «Уфаоргсинтеза»

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. «Роснефть» намерена развивать Поволжский нефтехимический кластер с центрами в Уфе и Самаре. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе своего выступления на торжественном собрании, посвящённом Дню Республики.

Он отметил позитивный эффект от сотрудничества республики с компанией и рассказал о планах нефтяного гиганта.

— Подписано Соглашение о сотрудничестве Башкортостана с «Роснефтью». Важно, что компания идёт навстречу нашим предложениям о реализации в регионе крупных социальных проектов, а также расширении производственной базы, — сказал Рустэм Хамитов. — На днях «Роснефть» заявила о планах развития Поволжского нефтехимического кластера с центрами в Уфе и Самаре, готовности направить в проект десятки миллиардов рублей.

Напомним, что в рамках одной из сессий Российской энергетической недели вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев поделился планами создания трёх нефтехимических кластеров. Как сообщает РБК, компания намерена суммарно направить на эти цели около 30 млрд долларов. В частности, развитие Поволжского нефтехимического кластера предполагает строительство полимерного комплекса для выпуска 2,5 млн тонн этилена в год, а также пластиков «ароматического ряда». Кроме того, «Роснефть» планирует развивать «Уфаоргсинтез» (дочернее предприятие «Башнефти»), интегрировав площадку с самарскими и другими европейскими заводами.

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