Крым оказался вне конкуренции по пляжным ценам

Из наиболее востребованных пляжных направлений самой дорогой для туристов на протяжении всего сезона оставалась Италия. Если 5 июня еще можно было купить недельный тур на двоих в эту страну с вылетом в конце июня за 67 с лишним тысяч рублей, то весь остальной сезон минимальные цены на Италию держались на уровне выше 80 тысяч рублей.