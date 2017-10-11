Крым оказался вне конкуренции по пляжным ценам
Самыми дорогими в минувшем летнем сезоне для туристов стали итальянские курорты. Об этом сообщила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самыми дорогими в минувшем летнем сезоне для туристов стали итальянские курорты. Об этом сообщила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Данные представлены по итогам сводного обзора минимальных летних цен по 11 наиболее массовым пляжным направлениям (Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, Россия (Анапа), Россия (Крым), Россия (Большой Сочи). Расчет минимальных цен производился для туров продолжительностью 7 ночей на двоих взрослых с включенным авиаперелетом «туда-обратно».
Из наиболее востребованных пляжных направлений самой дорогой для туристов на протяжении всего сезона оставалась Италия. Если 5 июня еще можно было купить недельный тур на двоих в эту страну с вылетом в конце июня за 67 с лишним тысяч рублей, то весь остальной сезон минимальные цены на Италию держались на уровне выше 80 тысяч рублей.
Безусловным лидером по минимальным ценам оказался Крым. Самые дешевые туры на полуостров летом можно было приобрести за 16−20 тысяч рублей, тогда как на августовские заезды — за 30−32 тысячи.