Чимган — в пятерке лучших зимних курортов в СНГ

Источник: Sputnik

Рейтинг лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов возглавляют горнолыжные курорты в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии, Армении и Узбекистане.

По данным ТурСтат, зимний отдых на горнолыжных курортах СНГ российские туристы планируют длительностью от 7 до 10 дней.

Топ-10 лучших зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов, составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Белоруссия), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Киргизия), Логойск (Белоруссия), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Белоруссия).

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года.

Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего — на Чимбулаке.