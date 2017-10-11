Чимган — в пятерке лучших зимних курортов в СНГ
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг горнолыжных курортов СНГ, популярных для отдыха зимой 2017 — 2018 годах.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг горнолыжных курортов СНГ, популярных для отдыха зимой 2017 — 2018 годах.
Рейтинг лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов возглавляют горнолыжные курорты в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии, Армении и Узбекистане.
По данным ТурСтат, зимний отдых на горнолыжных курортах СНГ российские туристы планируют длительностью от 7 до 10 дней.
Топ-10 лучших зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов, составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Белоруссия), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Киргизия), Логойск (Белоруссия), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Белоруссия).
Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем
Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего — на Чимбулаке.
Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит на Чимгане до $65 в сутки, в Караколе — $70, в Цахкадзоре — $80, в Силичах и Логойске — $85, в Шахдаге и Туфандаге — $90, а на Чимбулаке — более $100 в сутки.