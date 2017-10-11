«Победа» оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения при проведении проверки авиакомпании «Победа», сообщает
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения при проведении проверки авиакомпании «Победа», сообщает
Установлено, что 18 января из аэропорта Кольцово с задержкой в 14 часов 55 минут вылетел рейс ООО «Авиакомпания «Победа» по маршруту
Отмечается, что в этих случаях авиакомпания нарушила сроки предоставления горячего питания, размещения пассажиров в гостинице, а также не все смогли получить прохладительные напитки.
В отношении авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
В результате региональное управление Роспотребнадзора вынесло постановление об административном наказании в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей.
ООО «Авиакомпания «Победа» обжаловала постановление в арбитражном суде Москвы. Суд оставил требования компании без удовлетворения.