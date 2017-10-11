В Казани достроят заброшенное здание на Толстого, которое стоит более 15 лет

Речь идет о двух долгостроях по улице Бутлерова и Толстого. Так, на Бутлерова объект предполагается снести, а на Толстого — завершить работы.

— По незавершенному строительному объекту по улице Толстого, который, по словам местных жителей, стоит более 15 лет и является излюбленным местом отдыха молодежи, уже согласован эскизный проект — планируется достроить жилой дом со встроенными помещениями, архитектурно-градостроительный облик объекта также согласован, — сообщили в ОНФ.