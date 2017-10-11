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10:57 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани достроят заброшенное здание на Толстого, которое стоит более 15 лет

В ближайшее время в Казани будет решена судьба некоторых объектов незавершенного строительства. Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта со ссылкой на мэрию Казани.

Речь идет о двух долгостроях по улице Бутлерова и Толстого. Так, на Бутлерова объект предполагается снести, а на Толстого — завершить работы.

 — По незавершенному строительному объекту по улице Толстого, который, по словам местных жителей, стоит более 15 лет и является излюбленным местом отдыха молодежи, уже согласован эскизный проект — планируется достроить жилой дом со встроенными помещениями, архитектурно-градостроительный облик объекта также согласован, — сообщили в ОНФ.

А по недостроенному дому № 22 по улице Бутлерова Исполком Казани подал исковое заявление о сносе.

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