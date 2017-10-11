Долги за свет испортили кредитную историю почти 900 калининградцам
875 жителей Калининградской области не могут получить кредит в банках региона
875 жителей Калининградской области не могут получить кредит в банках региона
В среднем каждый такой абонент должен энергетикам по 19 тысяч рублей. В целом сумма долга таких неплательщиков составила 17 млн рублей. «Специалисты “Янтарьэнергосбыта” применили все законные меры, чтобы решить вопросы взыскания долга в досудебном порядке. Однако предупредительных мер оказалось недостаточно, и в результате энергетики обратились в судебные инстанции», — пояснила специалист службы по связям с общественностью компании Анастасия Чугунова.
По ее словам, согласно ФЗ «О кредитных историях», поставщик коммунальной услуги вправе передавать информацию о задолженности потребителей за потребленные ресурсы в бюро кредитных историй. Информация о
Всего по итогам рассмотрения исков ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев в судах в отношении
Напомним, что накануне энергосбытовое предприятие сообщало, что