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11:13 (мск), источник: Новый Калининград

Долги за свет испортили кредитную историю почти 900 калининградцам

875 жителей Калининградской области не могут получить кредит в банках региона из-за накопившихся долгов за свет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе «Янтарьэнергосбыт».

Источник: Новый Калининград

В среднем каждый такой абонент должен энергетикам по 19 тысяч рублей. В целом сумма долга таких неплательщиков составила 17 млн рублей. «Специалисты “Янтарьэнергосбыта” применили все законные меры, чтобы решить вопросы взыскания долга в досудебном порядке. Однако предупредительных мер оказалось недостаточно, и в результате энергетики обратились в судебные инстанции», — пояснила специалист службы по связям с общественностью компании Анастасия Чугунова.

По ее словам, согласно ФЗ «О кредитных историях», поставщик коммунальной услуги вправе передавать информацию о задолженности потребителей за потребленные ресурсы в бюро кредитных историй. Информация о гражданах-потребителях с долгами, в том числе за электроэнергию, в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда о взыскании задолженности включаются в единую базу неплательщиков. Неисполнение обязательств по оплате может привести к отказу в выдаче займа или к предоставлению кредита по более высокой процентной ставке.

Всего по итогам рассмотрения исков ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев в судах в отношении граждан-неплательщиков выдан 1251 исполнительный лист на общую сумму в 22 млн рублей.

Напомним, что накануне энергосбытовое предприятие сообщало, что из-за долгов без света остаются более 3,5 тысяч квартир и домов в Калининградской области.

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