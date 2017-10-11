Участок мясокомбината на улице Ворошилова в Воронеже могут застроить домами

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Мэрия Воронежа опубликовала постановление о проведении публичных слушаний по проекту изменения функциональной зоны участка мясокомбината. Участок в 5,38 гектара расположен в самом центре города — в остановке от цирка на улице Ворошилова, 10. Он ограничен улицами Девицкий выезд, Бахметьева и Ворошилова.

Производство мясных изделий там с 2015 года уже не ведут. Поэтому производственную и складскую зоны земли мясокомбината предлагают изменить на «зону трансформации». Сейчас производственные цеха обветшали, оборудование оттуда вывезли, инженерные сети нуждаются в ремонте. Построить новый мясокомбинат за городом «с нуля» проще, чем восстанавливать старые здания.

Санитарно-защитные зоны соседних КБХ, «Верофарма» и мехзавода не распространяются на зону участка бывшего мясокомбината.

Публичные слушания по изменению назначения территории бывшего мясокомбината пройдут 14 декабря в Доме архитектора. Если изменения согласуют, то позже территорию мясокомбината после ряда процедур можно будет использовать под жилищную застройку.