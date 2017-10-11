Участок мясокомбината на улице Ворошилова в Воронеже могут застроить домами
Раньше в центре Воронежа было немало предприятий. Но сейчас промышленность уходит в область, а площадки заводов в центре города застраивают домами.
Раньше в центре Воронежа было немало предприятий. Но сейчас промышленность уходит в область, а площадки заводов в центре города застраивают домами.
Мэрия Воронежа опубликовала постановление о проведении публичных слушаний по проекту изменения функциональной зоны участка мясокомбината. Участок в 5,38 гектара расположен в самом центре города — в остановке от цирка на улице Ворошилова, 10. Он ограничен улицами Девицкий выезд, Бахметьева и Ворошилова.
Производство мясных изделий там с 2015 года уже не ведут. Поэтому производственную и складскую зоны земли мясокомбината предлагают изменить на «зону трансформации». Сейчас производственные цеха обветшали, оборудование оттуда вывезли, инженерные сети нуждаются в ремонте. Построить новый мясокомбинат за городом «с нуля» проще, чем восстанавливать старые здания.
Публичные слушания по изменению назначения территории бывшего мясокомбината пройдут 14 декабря в Доме архитектора. Если изменения согласуют, то позже территорию мясокомбината после ряда процедур можно будет использовать под жилищную застройку.
Правда, пока нет данных, кто из застройщиков может взяться за эту землю. Проект изменений в генплан об этом участке подготовила компания «Воронежпроект-2» по заказу мясокомбината. Этот проектный институт входит в одну группу с компанией «Инстеп», но сообщается, что они выступили лишь подрядчиком — в проекте будущей застройки они не участвуют.