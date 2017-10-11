Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена «скончавшегося» Хворостовского прокляла журналистов
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Автор статьи о смерти Хворостовского опубликовала сообщение
Кто убивает российских офицеров в Сирии
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов обратился к поклонникам
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
11:02 (мск), источник: Новости Воронежа

Участок мясокомбината на улице Ворошилова в Воронеже могут застроить домами

Раньше в центре Воронежа было немало предприятий. Но сейчас промышленность уходит в область, а площадки заводов в центре города застраивают домами.

Источник: Reuters

Мэрия Воронежа опубликовала постановление о проведении публичных слушаний по проекту изменения функциональной зоны участка мясокомбината. Участок в 5,38 гектара расположен в самом центре города — в остановке от цирка на улице Ворошилова, 10. Он ограничен улицами Девицкий выезд, Бахметьева и Ворошилова.

Производство мясных изделий там с 2015 года уже не ведут. Поэтому производственную и складскую зоны земли мясокомбината предлагают изменить на «зону трансформации». Сейчас производственные цеха обветшали, оборудование оттуда вывезли, инженерные сети нуждаются в ремонте. Построить новый мясокомбинат за городом «с нуля» проще, чем восстанавливать старые здания.

Санитарно-защитные зоны соседних КБХ, «Верофарма» и мехзавода не распространяются на зону участка бывшего мясокомбината.

Публичные слушания по изменению назначения территории бывшего мясокомбината пройдут 14 декабря в Доме архитектора. Если изменения согласуют, то позже территорию мясокомбината после ряда процедур можно будет использовать под жилищную застройку.

Правда, пока нет данных, кто из застройщиков может взяться за эту землю. Проект изменений в генплан об этом участке подготовила компания «Воронежпроект-2» по заказу мясокомбината. Этот проектный институт входит в одну группу с компанией «Инстеп», но сообщается, что они выступили лишь подрядчиком — в проекте будущей застройки они не участвуют.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В центре Воронежа «Матиз» на встречке врезался в «Мазду»: водитель погибла
В Сирии при взлете бомбардировщика разбился 42-летний штурман-воронежец
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
ФСБ задержала мужчину за переписку в мессенджере
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
ГД повысила штраф не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь