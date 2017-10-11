Эксперты МВФ прогнозируют инфляцию в Узбекистане в 2017 году на уровне 13%

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В прошлом году этот показатель составлял 8%. По прогнозам МВФ цены в республике в следующем году вырастут на 12,7%.

Прогноз роста ВВП Узбекистана в 2017 и 2018 годах сохранен на уровне 6%. Сальдо текущего счета платежного баланса в 2017 году составит 0,9% ВВП против 1,4% в 2016 году. В 2018 году этот показатель должен составить 0,3%.