В UZINFOCOM прошла встреча с представителями IBM
10 октября состоялась встреча руководителей Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM c Региональным директором IBM по развитию бизнеса в странах СНГ.
10 октября состоялась встреча руководителей Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM c Региональным директором IBM по развитию бизнеса в странах СНГ.
На встрече обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области цифровой трансформации, внедрения инновационных решений IBM в финансовом секторе, образования, медицины, телекоммуникации и в других отраслях.
Также была представлена разработка IBM в области искусственного интеллекта — суперкомпьютер Watson.
По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества по реализации совместных проектов.