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11:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

Дома для погорельцев в Красноярском крае до сих пор не сданы

В п. Стрелка сорваны очередные сроки окончания строительства.

Источник: Reuters

В очередной раз сорваны сроки сдачи домов для погорельцев в п. Стрелка под Лесосибирском. Из 41 дома на сегодняшний день не закончен ни один, хотя первоначально обещали предоставить жильё для всех пострадавших к 15 сентября.

Сроки сдвинули на 10 октября, ссылаясь на непогоду, которая не даёт закончить строительство. Тогда экс-губернатор края Виктор Толоконский давал поручение добавить бригады, чтобы закончить стройку за три недели, но и в эти сроки не уложились. Бригад не только не добавилось, но и этих стало меньше. По сообщению жителей, подрядчики жалуются на невыплату денег.

Сейчас работы идут только на первой из трёх улиц. Все дома закрыли крышами, а вот полы не есть не во всех. Сейчас дома на просушке. Стены мокрые, поскольку утеплитель долгое время находился под дождём. Несколько семей стали дожидаться, когда дома сдадут, сами взялись доделывать.

Накануне в посёлке побывала комиссия из администрации президента. Были поставлены новые сроки — 27 октября.

— Вообще изначально сроки были фантастические, это же не карточные домики, которые можно построить за 2,5 месяца, технологические нормы должны выполняться, кто будет потом отвечать, если обои начнут отваливаться, — возмущается заместитель главы города Андрей Кузьмин. — Город Лесосибирск отвечает за дороги и коммуникации, они выполнены на 80%, за строительство домов — Фонд жилищного строительства, с них спрашивайте. Почему они за 2,5 месяца ни разу не заплатили зарплату рабочим?

Пока ответ от министерства ЖКХ и жилищного строительства, а также от Фонда жилищного строительства получить не удалось. Следите за событиями.

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