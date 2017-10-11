Перекресток М-5 с ЕКАД вышел на стресс-тест

На пересечении Челябинского тракта (федеральная трасса М-5) с ЕКАД изменилась схема организации движения — на этом участке 10 октября отключили светофор. В «тестовом» режиме бывший Т-образный перекресток отработает до 30 октября. За это время специалисты ФГУ «Уралуправтодор» оценят все плюсы и минусы нововведения.

Как сообщает корреспондент’Уралинформбюро, плюсы уже заметны: в утренний «час пик» 11 октября заторов на этом участке не зафиксировано. Ранее глава «Уралуправтодор» Алексей Борисов высоко оценивал пропускные возможности новой развязки с полукольцами для разворота. Его прогнозы начинают сбываться.

«По новой схеме при движении с ЕКАДа в сторону Челябинска необходимо выехать по односторонней полосе по направлению к улице Димитрова и развернуться налево в нужном направлении в районе Нижнеисетского кладбища. При движении со стороны Челябинска на ЕКАД также будет организовано одностороннее движение. А при выезде из Екатеринбурга с улицы Димитрова и при необходимости попасть на ЕКАД, необходимо проехать 2 километра от города, сделать левый поворот на полукольце и вернуться до подъезда к кольцевой автодороге», — напоминают нюансы новой схемы движения в «Уралуправтодоре».