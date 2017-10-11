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11:46 (мск), источник: Om1.ru

Участок бывшей омской барахолки тщательно расчистят после торговцев

На прежнем месте больше нельзя будет торговать, локация сменилась.

Омская барахолка переезжает — в эти выходные, 14 и 15 октября, она уже расположится на новом месте. Рынок подержанных вещей переместили к остановке «Торговый город» со стороны гипермаркета «Лента».

Территорию размером 1,5 гектара, где раньше располагался рынок, придется тщательно очистить от накопившейся грязи: мусора, деревянных ящиках и стеллажей, на которых продавцы раскладывали товары. Мэрия объяснила смену места барахолки наглостью продавцов, нарушающих порядок, антисанитарией, которую они развели, а также продажей нелегальных товаров.

Михаил Щелконогов, заместитель директора департамента городской экономической политики:

 — Причиной переноса рынка стали многочисленные нарушения — несоблюдение порядка и санитарных требований, торговля просроченной и несанкционированной продукцией, в частности, алкоголем и табачными изделиями. Новая торговая площадка для рынка подержанных вещей имеет хорошую транспортную доступность, необходимые санитарные условия. Торговые места здесь предоставляются бесплатно.

На прежнем месте уже размешены листовки с информацией о смене локации барахолки. Более того, в ближайшую субботу, 14 октября, будет организована работа транспорта от улицы Б. Хмельницкого до нового местоположения рынка. Торговать на прежнем месте не получится — за это будут штрафовать.

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