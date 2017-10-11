Участок бывшей омской барахолки тщательно расчистят после торговцев

Омская барахолка переезжает — в эти выходные, 14 и 15 октября, она уже расположится на новом месте. Рынок подержанных вещей переместили к остановке «Торговый город» со стороны гипермаркета «Лента».

Территорию размером 1,5 гектара, где раньше располагался рынок, придется тщательно очистить от накопившейся грязи: мусора, деревянных ящиках и стеллажей, на которых продавцы раскладывали товары. Мэрия объяснила смену места барахолки наглостью продавцов, нарушающих порядок, антисанитарией, которую они развели, а также продажей нелегальных товаров.

Михаил Щелконогов, заместитель директора департамента городской экономической политики:

— Причиной переноса рынка стали многочисленные нарушения — несоблюдение порядка и санитарных требований, торговля просроченной и несанкционированной продукцией, в частности, алкоголем и табачными изделиями. Новая торговая площадка для рынка подержанных вещей имеет хорошую транспортную доступность, необходимые санитарные условия. Торговые места здесь предоставляются бесплатно.