В Татарстане в следующем году вырастет зарплата на 4,5%

Источник: Prokazan.ru

При этом, по его словам, индекс потребительских цен увеличится на 4%.

— Безработица в Татарстане останется на уровне 1%. На конец сентября этого года в качестве безработных зарегистрировано 11,8 тыс человек, — сказал он, выступая в Госсовете РТ, передает РБК.

Также министр отметил, что продолжится рост зарплат в бюджетной сфере в соответствии с «майскими указами» президента РФ.

В свою очередь, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сказал, что в Татарстане социальные выплаты будут проиндексированы на 4%, в том числе вырастут стипендии на 4%.