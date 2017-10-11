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13:13 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане в следующем году вырастет зарплата на 4,5%

В Татарстане в следующем году ожидается рост заработной платы на 4,5%. Об этом сообщил министр экономики РТ Артем Здунов.

Источник: Prokazan.ru

При этом, по его словам, индекс потребительских цен увеличится на 4%.

 — Безработица в Татарстане останется на уровне 1%. На конец сентября этого года в качестве безработных зарегистрировано 11,8 тыс человек, — сказал он, выступая в Госсовете РТ, передает РБК.

Также министр отметил, что продолжится рост зарплат в бюджетной сфере в соответствии с «майскими указами» президента РФ.

В свою очередь, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сказал, что в Татарстане социальные выплаты будут проиндексированы на 4%, в том числе вырастут стипендии на 4%.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что к октябрю в Казани зарплата врачей вырастет на 180%.

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