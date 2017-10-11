Улицу Большевистскую сузят у Речного вокзала до 30 октября

Со среды, 11 октября, движение по ул. Большевистской в районе Речного вокзала ограничено. Проезжую часть сузили сразу на 4 метра.

«На участке ул. Большевистской в районе дома № 45 проезжая часть будет сужена. Это связано с проведением ООО “Стройинвест К” аварийных работ по ремонту водопровода. Окончание ремонтных работ запланировано на 30 октября», — говорится в сообщении на странице Департамента транспорта мэрии «ВКонтакте».

Напомним, в марте этого года именно на этом участке улицы Большевистской появилась 100-метровая трещина, которая грозила введением ЧС. Рядом велось строительство комплекса «Снежная миля» и располагался огромный котлован, вырытый строителями. МЧС не исключало варианта прекращения строительства и засыпки котлована.

Проведенная экспертиза установила, что просадку грунта и разрушение дорожного полотна вызвала старая дренажная система, расположенная здесь. Из-за ремонтных работ движение на этом участке долгое время было ограничено.