Улицу Большевистскую сузят у Речного вокзала до 30 октября
На 4 метра сузят проезжую часть на ул. Большевистской в районе Речного вокзала Новосибирска. Это связано с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 октября.
На 4 метра сузят проезжую часть на ул. Большевистской в районе Речного вокзала Новосибирска. Это связано с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 октября.
Со среды, 11 октября, движение по ул. Большевистской в районе Речного вокзала ограничено. Проезжую часть сузили сразу на 4 метра.
«На участке ул. Большевистской в районе дома № 45 проезжая часть будет сужена. Это связано с проведением ООО “Стройинвест К” аварийных работ по ремонту водопровода. Окончание ремонтных работ запланировано на 30 октября», — говорится в сообщении на странице Департамента транспорта мэрии «ВКонтакте».
Напомним, в марте этого года именно на этом участке улицы Большевистской появилась 100-метровая трещина, которая грозила введением ЧС. Рядом велось строительство комплекса «Снежная миля» и располагался огромный котлован, вырытый строителями. МЧС не исключало варианта прекращения строительства и засыпки котлована.
Проведенная экспертиза установила, что просадку грунта и разрушение дорожного полотна вызвала старая дренажная система, расположенная здесь.
Между тем улица Большевистская на участке от Речного вокзала до остановки Разъезд Иня является местом регулярных утренних и вечерних пробок. Уже на прошлой неделе в связи с непогодой загруженность дорог Новосибирска выросла до 8 баллов. Утром 5 октября пробка на Большевистской растянулась от Бердского шоссе до Коммунального моста и продлилась 2 часа 20 минут. А вечером того же дня затор продолжительностью 3 часа 30 минут растянулся от Бердского шоссе до Красного проспекта.