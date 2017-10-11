Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Свиной, гонконгский или B. Какого гриппа ждать в этом сезоне
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Изменение контракта по С-400: Турция "дала пощечину" РФ - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
11:56 (мск), источник: VN.ru

Улицу Большевистскую сузят у Речного вокзала до 30 октября

На 4 метра сузят проезжую часть на ул. Большевистской в районе Речного вокзала Новосибирска. Это связано с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 октября.

Со среды, 11 октября, движение по ул. Большевистской в районе Речного вокзала ограничено. Проезжую часть сузили сразу на 4 метра.

«На участке ул. Большевистской в районе дома № 45 проезжая часть будет сужена. Это связано с проведением ООО “Стройинвест К” аварийных работ по ремонту водопровода. Окончание ремонтных работ запланировано на 30 октября», — говорится в сообщении на странице Департамента транспорта мэрии «ВКонтакте».

Напомним, в марте этого года именно на этом участке улицы Большевистской появилась 100-метровая трещина, которая грозила введением ЧС. Рядом велось строительство комплекса «Снежная миля» и располагался огромный котлован, вырытый строителями. МЧС не исключало варианта прекращения строительства и засыпки котлована.

Проведенная экспертиза установила, что просадку грунта и разрушение дорожного полотна вызвала старая дренажная система, расположенная здесь. Из-за ремонтных работ движение на этом участке долгое время было ограничено.

Между тем улица Большевистская на участке от Речного вокзала до остановки Разъезд Иня является местом регулярных утренних и вечерних пробок. Уже на прошлой неделе в связи с непогодой загруженность дорог Новосибирска выросла до 8 баллов. Утром 5 октября пробка на Большевистской растянулась от Бердского шоссе до Коммунального моста и продлилась 2 часа 20 минут. А вечером того же дня затор продолжительностью 3 часа 30 минут растянулся от Бердского шоссе до Красного проспекта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Хозяйства завершили уборку зерновых в Новосибирской области
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь