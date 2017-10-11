Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
“Пощечина”: СМИ об изменении контракта по С-400 Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
11:53 (мск), источник: Югополис

Анапа и Сочи вошли в рейтинг любимых пляжных направлений отдыха россиян

​В список самых популярных мест для пляжного отдыха летом 2017 года у россиян вошли 11 направлений.

Источник: Югополис

В перечне оказались Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд и Тунис. Из внутренних направлений в топ вошли Анапа, Крым и Большой Сочи.

Дешевле всего летом этого года отдых обходился путешественникам в Болгарии. Недельную путевку сюда в начале сезона можно было найти за 26 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости туров оказалась Турция. Минимальная цена отдыха в этой стране составила 27 тысяч рублей. При этом речь идет о путевках с проживанием по системе «все включено» в отелях класса «три звезды» и выше.

Третью строчку среди зарубежных направлений отдыха занимает Греция с минимальным ценником в 27,5 тысячи рублей.

Дороже всего отдых обходился на курортах Италии — от 67 тысяч рублей за недельный тур.

Среди российских направлений самым дешевым оказался Крым (15,2 тысячи рублей), за ним следует Анапа (22,3 тысячи рублей). Минимальная стоимость недельного тура в Сочи этим летом составляла 24,8 тысячи рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Bloomberg рассказал, кто может заменить Медведева после переизбрания Путина
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь