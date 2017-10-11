Анапа и Сочи вошли в рейтинг любимых пляжных направлений отдыха россиян

Источник: Югополис

В перечне оказались Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд и Тунис. Из внутренних направлений в топ вошли Анапа, Крым и Большой Сочи.

Дешевле всего летом этого года отдых обходился путешественникам в Болгарии. Недельную путевку сюда в начале сезона можно было найти за 26 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости туров оказалась Турция. Минимальная цена отдыха в этой стране составила 27 тысяч рублей. При этом речь идет о путевках с проживанием по системе «все включено» в отелях класса «три звезды» и выше.

Третью строчку среди зарубежных направлений отдыха занимает Греция с минимальным ценником в 27,5 тысячи рублей.

Дороже всего отдых обходился на курортах Италии — от 67 тысяч рублей за недельный тур.