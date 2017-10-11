План уборки кормовых культур в Пермском крае перевыполнен на 11%
Министр сельского хозяйства края пояснил, что аграрии смогли выйти на высокий уровень урожайности благодаря своевременному поступлению бюджетных средств на предприятия.
Министр сельского хозяйства края пояснил, что аграрии смогли выйти на высокий уровень урожайности благодаря своевременному поступлению бюджетных средств на предприятия.
ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. План уборки кормовых культур в Пермском крае перевыполнили на 11%, несмотря на дождливое лето. Об этом сообщил в среду министр сельского хозяйства региона Александр Козюков на заседании краевого правительства.
«В текущем году общая посевная площадь составила 728 тыс. га, большая часть которой была засеяна кормовыми культурами с целью обеспечения кормами динамично развивающегося молочного животноводства края. На высоком уровне прошла заготовка грубых и сочных кормов — мы перевыполнили план и собрали 111% от плана», — сообщил Козюков.
Он также отметил, что в текущем году значительно выросла урожайность зерновых и зернобобовых культур.
«Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 253,9 тыс. га, на 10 октября убрано зерновых с площади 222 тыс. га, что составляет 87,8% от плана. Особенность уборочной кампании этого года — более поздние сроки выполнения работ в связи с поздним созреванием зерновых культур. Урожайность зерновых культур в этом году значительно выше средних показателей урожайности за семь лет, это связано с тем, что предприятиям своевременно передали бюджетные средства и они смогли улучшить подготовку к весенним полевым работам», — пояснил министр сельского хозяйства края.
Однако, по словам Козюкова,
По данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), в июне и июле этого года средняя температура воздуха в Пермском крае была ниже нормы на