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12:08 (мск), источник: ТАСС

План уборки кормовых культур в Пермском крае перевыполнен на 11%

Министр сельского хозяйства края пояснил, что аграрии смогли выйти на высокий уровень урожайности благодаря своевременному поступлению бюджетных средств на предприятия.

ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. План уборки кормовых культур в Пермском крае перевыполнили на 11%, несмотря на дождливое лето. Об этом сообщил в среду министр сельского хозяйства региона Александр Козюков на заседании краевого правительства.

«В текущем году общая посевная площадь составила 728 тыс. га, большая часть которой была засеяна кормовыми культурами с целью обеспечения кормами динамично развивающегося молочного животноводства края. На высоком уровне прошла заготовка грубых и сочных кормов — мы перевыполнили план и собрали 111% от плана», — сообщил Козюков.

Он также отметил, что в текущем году значительно выросла урожайность зерновых и зернобобовых культур.

«Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 253,9 тыс. га, на 10 октября убрано зерновых с площади 222 тыс. га, что составляет 87,8% от плана. Особенность уборочной кампании этого года — более поздние сроки выполнения работ в связи с поздним созреванием зерновых культур. Урожайность зерновых культур в этом году значительно выше средних показателей урожайности за семь лет, это связано с тем, что предприятиям своевременно передали бюджетные средства и они смогли улучшить подготовку к весенним полевым работам», — пояснил министр сельского хозяйства края.

Однако, по словам Козюкова, из-за сильного переувлажнения почвы в нынешнем году пострадал урожай картофеля. «На текущий момент с полей собрано 35,5 тыс. тонн картофеля и 8 тыс. тонн овощей. По картофелю итоговый показатель будет средний, а валовый показатель — выше показателя прошлого года», — сообщил Александр Козюков.

По данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), в июне и июле этого года средняя температура воздуха в Пермском крае была ниже нормы на один-два градуса, а режим увлажнения в июле был аномальным — за один месяц на большей части Пермского края выпало больше двух месячных норм осадков. Только в августе в крае установилась сухая и теплая погода, что, по данным регионального Минсельхоза, позволило успешно начать уборочную кампанию.

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