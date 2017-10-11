Маршрутные такси в Ростове не заменят на автобусы средней вместимости

В ней он предлагал заменить маршрутки на автобусы средней вместимости с кондиционерами. По его словам, это предложение обусловлено их плохим техническим, гигиеническим и эстетическим состоянием, тем, что они увеличивают пробки. Также среди причин названа «озабоченность маршруток обогнать или подрезать конкурента на другой маршрутке, не заботясь об общем потоке на дороге», высадка пассажиров в 2−3 ряду дорог, а также низкий уровень комфорта и безопасности.

«В настоящее время, перевозки пассажиров на маршрутах города Ростова-на-Дону осуществляются на основании договоров, заключенных в период 2014—2016 гг. Изменение договорных условий, в том числе требований к классу подвижного состава, возможно только по итогам проведения конкурсных процедур. Развитие маршрутной сети определено Документом планирования. Согласно принятой концепции, планируется сокращение количества автобусов малого класса и увеличение количества автобусов большого класса. Автобусы малого и среднего класса будут использоваться только на маршрутах, которые проходят через участки улично-дорожной сети, где невозможно использовать крупногабаритный транспорт или на маршрутах с низким пассажиропотоком», — сообщается в ответе администрации, опубликованном на «Активном ростовчанине».

При этом в Документе планирования данные мероприятия предусмотрены на 2018−2022 г.