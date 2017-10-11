Маршрутные такси в Ростове не заменят на автобусы средней вместимости
Администрация города рассмотрела инициативу местного жителя Ильи Дрямова, которую он опубликовал на сервисе «Активный Ростовчанин».
Администрация города рассмотрела инициативу местного жителя Ильи Дрямова, которую он опубликовал на сервисе «Активный Ростовчанин».
В ней он предлагал заменить маршрутки на автобусы средней вместимости с кондиционерами. По его словам, это предложение обусловлено их плохим техническим, гигиеническим и эстетическим состоянием, тем, что они увеличивают пробки. Также среди причин названа «озабоченность маршруток обогнать или подрезать конкурента на другой маршрутке, не заботясь об общем потоке на дороге», высадка пассажиров в 2−3 ряду дорог, а также низкий уровень комфорта и безопасности.
«В настоящее время, перевозки пассажиров на маршрутах города
При этом в Документе планирования данные мероприятия предусмотрены на 2018−2022 г.
Напомним, ранее стало известно, что администрация не планирует оснастить маршрутные такси валидаторами для оплаты проезда с помощью безналичной системы.