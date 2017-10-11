Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
“Пощечина”: СМИ об изменении контракта по С-400 Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Урожайность зерна в Нижегородской области увеличилась на 4 ц/га в 2017 году

Согласно данным нижегородского минсельхоза, по состоянию на 5 октября аграрии намолотили 1 млн 333 тысяч тонн зерна, урожайность составляет 25 ц/га.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как уточнил 11 октября депутат Законодательного собрания Николай Шкилев, урожай зерна приближается к 1,4 млн тонн.

Напомним, по итогам 2016 года сельхозтоваропроизводителями области произведено 1 млн 200,3 тысячи тонн зерна в бункерном весе, при средней урожайности 21 ц/га.

«Ожидаемый валовой сбор зерна позволит полностью закрыть собственную потребность региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне. Завершить работы и подготовить корма, кукурузный силос и другие виды трав планируется в самое ближайшее время», — отметил депутат.

«Природные условия повлияли на качество урожая. Это сказалось на клейковине зерна и содержащимся в нем белке, но тем не менее такой результат тоже радует. Подобный урожай можно использовать как корм для скота, а качественное зерно направить на реализацию», — подчеркнул он.

«Сегодня перед аграриями стоят важные задачи — успешно завершить уборочную кампанию, перевести на зимнее содержание скот, чтобы резко не сократилось производство молока и мяса, и подготовить корма», — добавил Николай Шкилев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь