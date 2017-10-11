Урожайность зерна в Нижегородской области увеличилась на 4 ц/га в 2017 году

«Ожидаемый валовой сбор зерна позволит полностью закрыть собственную потребность региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне. Завершить работы и подготовить корма, кукурузный силос и другие виды трав планируется в самое ближайшее время», — отметил депутат.

«Природные условия повлияли на качество урожая. Это сказалось на клейковине зерна и содержащимся в нем белке, но тем не менее такой результат тоже радует. Подобный урожай можно использовать как корм для скота, а качественное зерно направить на реализацию», — подчеркнул он.