Урожайность зерна в Нижегородской области увеличилась на 4 ц/га в 2017 году
Согласно данным нижегородского минсельхоза, по состоянию на 5 октября аграрии намолотили 1 млн 333 тысяч тонн зерна, урожайность составляет 25 ц/га.
Согласно данным нижегородского минсельхоза, по состоянию на 5 октября аграрии намолотили 1 млн 333 тысяч тонн зерна, урожайность составляет 25 ц/га.
Как уточнил 11 октября депутат Законодательного собрания Николай Шкилев, урожай зерна приближается к 1,4 млн тонн.
Напомним, по итогам 2016 года сельхозтоваропроизводителями области произведено 1 млн 200,3 тысячи тонн зерна в бункерном весе, при средней урожайности 21 ц/га.
«Ожидаемый валовой сбор зерна позволит полностью закрыть собственную потребность региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне. Завершить работы и подготовить корма, кукурузный силос и другие виды трав планируется в самое ближайшее время», — отметил депутат.
«Природные условия повлияли на качество урожая. Это сказалось на клейковине зерна и содержащимся в нем белке, но тем не менее такой результат тоже радует. Подобный урожай можно использовать как корм для скота, а качественное зерно направить на реализацию», — подчеркнул он.
«Сегодня перед аграриями стоят важные задачи — успешно завершить уборочную кампанию, перевести на зимнее содержание скот, чтобы резко не сократилось производство молока и мяса, и подготовить корма», — добавил Николай Шкилев.