Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цискаридзе о поднаготной балета: не ругают - можешь собирать вещи
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
ОНФ: госкомпании бесконтрольно закупают сверхдорогие автомобили
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Изменение контракта Турции и РФ: СМИ о ситуации
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
СМИ: Больной онкологией Задорнов рассказал поклонникам о здоровье
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
18Ребятам о зайчатах
15:10 (мск), источник: АиФ Казань

Запускается новый рейс из Казани в Москву

2 ноября открывается новый рейс из Казани в Москву, который будут осуществлять «Уральские авиалинии».

Как сообщает пресс-служба аэропорта будет выполняться по четвергам из Казани в Москву, из Москвы в Казань — по средам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах A-320. Пункт назначения — аэропорт «Домодедово».

Стоимость билета — 2 100 рублей в одну сторону. При этом перевозчик предлагает стыковочные рейсы через «Домодедово» в Симферополь, Ростов-на-Дону, Иркутск, Читу и другие города России.

Напомним, на днях из Казани были запущены новые рейсы в Калининград и Ноябрьск. А до конца года татарстанский перевозчик ЮВТ Аэро планирует открыть маршрут Казань-Минск.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Я особо на этот счет не заморачиваюсь». Путин - о выборе своей одежды
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая
Панама попала на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Можно ли определить, насколько высок IQ Трампа?
Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» стал жертвой афериста
Спорт
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018 По итогам групповых турниров лучшие футболисты планеты все-таки приедут на чемпионат мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь