Запускается новый рейс из Казани в Москву

Как сообщает пресс-служба аэропорта будет выполняться по четвергам из Казани в Москву, из Москвы в Казань — по средам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах A-320. Пункт назначения — аэропорт «Домодедово».

Стоимость билета — 2 100 рублей в одну сторону. При этом перевозчик предлагает стыковочные рейсы через «Домодедово» в Симферополь, Ростов-на-Дону, Иркутск, Читу и другие города России.