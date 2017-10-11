Запускается новый рейс из Казани в Москву
2 ноября открывается новый рейс из Казани в Москву, который будут осуществлять «Уральские авиалинии».
2 ноября открывается новый рейс из Казани в Москву, который будут осуществлять «Уральские авиалинии».
Как сообщает
Стоимость билета — 2 100 рублей в одну сторону. При этом перевозчик предлагает стыковочные рейсы через «Домодедово» в Симферополь,
Напомним, на днях из Казани были запущены новые рейсы в Калининград и Ноябрьск. А до конца года татарстанский перевозчик ЮВТ Аэро планирует открыть маршрут