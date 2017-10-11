АК «Узбектелеком» отменила повышение тарифов на услуги телекоммуникаций
АК «Узбектелеком» сообщила об отмене запланированного с 20 октября изменения тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций.
АК «Узбектелеком» сообщила об отмене запланированного с 20 октября изменения тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций.
В сообщении отмечается, что компания отменяет изменения в прейскурант «Предельные уровни тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций» идя навстречу пожеланиям абонентов и партнеров.
Напомним, что ранее компания объявила о повышение тарифов на городскую и международную телефонию.
Согласно новому прейскуранту планировалось повысить примерно на 30% тарифы на пользование городским телефоном и в два раза — на звонки за рубеж и услуги телеграфной связи.