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13:11 (мск), источник: Uzdaily.uz

АК «Узбектелеком» отменила повышение тарифов на услуги телекоммуникаций

АК «Узбектелеком» сообщила об отмене запланированного с 20 октября изменения тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций.

Источник: Uzdaily.uz

В сообщении отмечается, что компания отменяет изменения в прейскурант «Предельные уровни тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций» идя навстречу пожеланиям абонентов и партнеров.

Напомним, что ранее компания объявила о повышение тарифов на городскую и международную телефонию.

Согласно новому прейскуранту планировалось повысить примерно на 30% тарифы на пользование городским телефоном и в два раза — на звонки за рубеж и услуги телеграфной связи.

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