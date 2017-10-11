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14:39 (мск), источник: Вести.Ru

Объявили конкурс проектов стандартного жилья

Компаниям, которые примут участие в данном конкурсе, предстоит разработать четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды.

В России объявлен международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минстроя Российской Федерации Михаила Меня.

«Мы совместно с АИЖК объявляем старт национального архитектурного конкурса с международным участием на лучшие проекты стандартного жилья», — заявил Михаил Александрович.

Оператором конкурса выступает КБ «Стрелка». Всем компаниям, которые примут участие в данном конкурсе, предстоит разработать четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды: малоэтажной жилой, среднеэтажной жилой или центральной.

В феврале 2018 года будут определены 20 финалистов. Потом финалисты будут дорабатывать свои проекты, и только весной следующего года станут известны победители.

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