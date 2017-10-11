Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Компаниям, которые примут участие в данном конкурсе, предстоит разработать четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды.
Компаниям, которые примут участие в данном конкурсе, предстоит разработать четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды.
В России объявлен международный конкурс
«Мы совместно с АИЖК объявляем старт национального архитектурного конкурса с международным участием на лучшие проекты стандартного жилья», — заявил Михаил Александрович.
Оператором конкурса выступает КБ «Стрелка». Всем компаниям, которые примут участие в данном конкурсе, предстоит разработать четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды: малоэтажной жилой, среднеэтажной жилой или центральной.
В феврале 2018 года будут определены 20 финалистов. Потом финалисты будут дорабатывать свои проекты, и только весной следующего года станут известны победители.