Мэрия Красноярска возьмет кредит на 1 млрд рублей

Администрация Красноярска разместила аукцион по поиску банковской организации, которая выдаст мэрии очередной кредит на сумму 1 млрд рублей. Таким образом городские власти собираются снизить долговые нагрузки на бюджет.

Деньги пойдут на погашение предыдущих кредитов города. Это делается для минимизации расходов на обслуживание долга. В результате имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.

Аукцион был объявлен 11 октября. Процентная ставка станет известна по итогам электронных аукционов. В июле ставки сложились на уровне 8,9−9%, что ниже действующей ключевой.

Отметим, что проведение торгов назначено на 2 ноября текущего года.