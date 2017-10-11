Мэрия Красноярска возьмет кредит на 1 млрд рублей
Таким образом администрация собирается снижать долговую нагрузку.
Таким образом администрация собирается снижать долговую нагрузку.
Администрация Красноярска разместила аукцион по поиску банковской организации, которая выдаст мэрии очередной кредит на сумму 1 млрд рублей. Таким образом городские власти собираются снизить долговые нагрузки на бюджет.
Деньги пойдут на погашение предыдущих кредитов города. Это делается для минимизации расходов на обслуживание долга. В результате имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.
Аукцион был объявлен 11 октября. Процентная ставка станет известна по итогам электронных аукционов. В июле ставки сложились на уровне 8,9−9%, что ниже действующей ключевой.
Отметим, что проведение торгов назначено на 2 ноября текущего года.
Подготовлено по материалам