Челябинский банк «Резерв» признан банкротом
Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом банк «Резерв». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.
Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом банк «Резерв». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.
В «Резерве» введена процедура конкурсного производства.
Заявление о банкротстве было подано в суд челябинским отделением Уральского главного управления ЦБ России. В документе отмечалось, что временная администрация выявила признаки банкротства банка. Так, превышение суммарных обязательств банка над его активами по состоянию на 9 августа составляло 177,5 млн рублей.
Как уже сообщало Накануне.RU, Центробанк с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка «Резерв».
«В
Отмечалось, что руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем.
Агентство по страхованию вкладов выбрало