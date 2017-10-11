Челябинский банк «Резерв» признан банкротом

В «Резерве» введена процедура конкурсного производства.

Заявление о банкротстве было подано в суд челябинским отделением Уральского главного управления ЦБ России. В документе отмечалось, что временная администрация выявила признаки банкротства банка. Так, превышение суммарных обязательств банка над его активами по состоянию на 9 августа составляло 177,5 млн рублей.

Как уже сообщало Накануне.RU, Центробанк с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка «Резерв».

«В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств», — говорится в заявлении ЦБ.

Отмечалось, что руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем.