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13:10 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинский банк «Резерв» признан банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом банк «Резерв». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В «Резерве» введена процедура конкурсного производства.

Заявление о банкротстве было подано в суд челябинским отделением Уральского главного управления ЦБ России. В документе отмечалось, что временная администрация выявила признаки банкротства банка. Так, превышение суммарных обязательств банка над его активами по состоянию на 9 августа составляло 177,5 млн рублей.

Как уже сообщало Накануне.RU, Центробанк с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка «Резерв».

«В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств», — говорится в заявлении ЦБ.

Отмечалось, что руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем.

Агентство по страхованию вкладов выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв». Победителем конкурса стало АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» (для вкладчиков в Верхней Салде). Банки начали выплаты вкладчикам «Резерва» 23 августа.

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